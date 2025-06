Calciomercato Juventus News: Nicolò Savona verso l’addio

Il calciomercato Juventus dovrà nella prossima sessione riuscire a sistemare ciò che è stato fatto nella maniera sbagliata negli anni passati così da riportare, o almeno provarci, i bianconeri a lottare per lo scudetto o per le posizioni alte della classifica. I mercati passati hanno visto spese folli per giocatori che non hanno reso o rinnovi a cifre esagerate per alcuni giocatori, per questo la dirigenza dovrà riuscire a concludere qualche cessione e purtroppo anche sacrificare qualcuno dei giocatori che anche se positivi hanno mercato, e con il ricavo sistemare il bilancio.

Come spesso succede però a pagarne il prezzo sono i giocatori più giovani che possono avere più mercato e che allo stesso tempo se ceduti garantiscono una plusvalenza completa che aiuta le società nel bilancio. Per questo nonostante il rinnovo appena firmato Nicolò Savona potrebbe lasciare i bianconeri dopo una buona prima stagione in Serie A con 28 presenze 2 gol e 1 assist, l’offerta per il giocatore è arrivata dal Bologna che avrebbe offerto 15 milioni per il cartellino del giovane, la Juventus sarebbe disposta a cederlo vista anche la presenza in rosa di Kalulu e Alberto Costa.

In attacco il calciomercato Juventus invece potrebbe essere costretto a cedere uno dei giocatori più positivi della passata stagione ovvero Samuel Mbangula, il classe 2004 è stato fatto esordire da Thiago Motta e in tutta la stagione ha ottenuto 23 presenze e realizzato 3 gol e 4 assist. Ora per un’offerta tra i 15 e i 20 milioni potrebbe partire per fare cassa e investire la cifra per un attaccante o un giocatore più pronto nel suo ruolo, le squadre interessate sono diverse, il Red Bull Lipsia, che cerca sempre di accaparrarsi i giovani migliori, il Nottingham Forest, che l’anno prossimo giocherà in Europa, e il Bournemouth.

Mentre il calciomercato Juventus tratta per avere Jadon Sancho in bianconero la prossima stagione, ha messo gli occhi anche su un nuovo giovane, che gioca nella stessa posizione, e che arriva dal campionato inglese, Oscar Bobb, esterno norvegese di proprietà del Manchester City la cui valutazione a soli 21 anni è di 25 milioni. La squadra di Guardiola non vorrebbe cederlo ma avendo già speso cifre importanti per gli acquisti di Raijnders, Ait-Nouri e Cherki potrebbe aver bisogno di vendere e quindi potrebbe anche abbassare le richieste, in alternativa si potrebbe chiedere il prestito per fargli fare esperienza.