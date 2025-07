Il calciomercato Juventus continua a sognare David Hancko per riuscire a completare la difesa. Douglas Luiz sul mercato per concludere l'affare Sancho

Calciomercato Juventus News: Douglas Luiz piace in Premier League

I bianconeri vogliono essere il prossimo anno una delle squadre in lizza per la vittoria dello scudetto che a Torino manca ormai da 5 anni, per questo la dirigenza sta cercando di costruire una squadra completa e competitiva in ogni ruolo allungando la rosa e dando a Igor Tudor più opzioni in ogni zona di campo. Il calciomercato Juventus dopo la presa di Jonathan David aggiungerà anche un altro attaccante ma avrà bisogno anche di giocatori per il reparto difensivo dove la rosa scarseggia, per le prossime operazioni ci sarà però bisogno di riuscire a concludere qualche uscita.

Calciomercato Inter News/ Frattesi tra Atletico o Manchester, nuova idea dalla Juventus!

Uno dei giocatori più negativi dell’ultima stagione è stato senza ombra di dubbio Douglas Luiz che arrivava a Torino con una spesa importante, 50 milioni, e soprattutto dopo la migliore stagione in carriera dove era sembrato un calciatore di livello mondiale e soprattutto esattamente quello che mancava ai bianconeri. La Juventus continua a cercare una soluzione per la sua cessione e quella più probabile è sempre il suo ritorno in Premier League dove rimane molto stimato, tra le squadre potenzialmente interessate c’è il Manchester United a cui i bianconeri farebbero uno sconto in cambio di Jadon Sancho.

Calciomercato Atalanta News/ Visite per il diciassettene, il bomber ha due opzioni: Serie A o Arabia!

Calciomercato Juventus News: David Hancko e gli altri nomi per la difesa

Il calciomercato Juventus come detto avrà bisogno di aggiungere un giocatore in difesa dove i giocatori in quella zona di campo a disposizione di Tudor sono Kalulu, Bremer, Gatti e Kelly con Cabal che può essere un jolly, sarà quindi necessaria un’aggiunta e i nomi seguiti dalla dirigenza sono due. Il preferito è un giocatore a cui la Juventus era stata molto vicina nella sessione invernale ovvero David Hancko, centrale slovacco ventisettenne del Feyenoord il cui prezzo rimane sui 30 milioni ma che gradirebbe un ritorno in Italia, dove era stato portato dalla Fiorentina ma senza molta fortuna.

Calciomercato Napoli News/ Il nuovo centrale è sempre più vicino, un danese verso la Germania (4 luglio 2025)

Una possibile alternativa del calciomercato Juventus è un giocatore che dovrebbe essere ai margini del progetto della sua squadra e che similmente ad Hancko i bianconeri avevano contattato nel mese di gennaio, si tratta di Ronald Araujo, giocatore uruguaiano di ventisei anni di proprietà del Barcellona. I blaugrana hanno sempre necessità di cedere per riuscire a rientrare nei parametri del fair play e finalizzare le loro trattative, e il suo valore di 35 milioni è abbordabile per i bianconeri, unici limiti sono l’ingaggio molto elevato e la volontà del calciatore di rimanere in Spagna.