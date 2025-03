CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ASSALTO A TONALI

Il calciomercato Juventus potrebbe dare l’assalto a Sandro Tonali nel corso della sessione estiva. Al momento appare un azzardo: recentemente il centrocampista bresciano ha raccontato di essere stato cercato dai bianconeri qualche anno fa, quando ancora giocava nel Brescia, oggi le cose sono cambiate perché Tonali, rientrato dalla squalifica per il calcioscommesse, è diventato un titolare fisso nel Newcastle e un idolo della Toon Army, ha affermato di trovarsi benissimo in Inghilterra e, soprattutto, ha un contratto che scade nel 2028 e un costo del cartellino che potrebbe facilmente raggiungere i 50 milioni di euro, non avendo i Magpies la necessità di vendere i loro pezzi pregiati. La trattativa per Tonali resta molto difficile, ma qualcosa potrebbe muoversi.

Intanto sarebbe necessario qualificarsi in Champions League e fare strada nel Mondiale per Club, che come visto ha un montepremi ricchissimo; poi si vedrà, possiamo ipotizzare manovre a centrocampo da parte della Vecchia Signora con Teun Koopmeiners e Douglas Luiz sulla graticola visto il rendimento negativo per non dire quasi nullo, l’acquisto di un nome forte come Tonali darebbe continuità al blocco italiano e rappresenterebbe idealmente il simbolo di una nuova ripartenza su basi solide, sia essa con Igor Tudor o un altro allenatore. Si vedrà: al momento non possiamo certo dire che il calciomercato Juventus acquisterà Tonali, ma probabilmente un tentativo sarà comunque fatto.

BIJOL TORNA DI MODA

Per quanto riguarda invece la difesa, il calciomercato Juventus potrebbe tornare su un profilo che era stato ampiamente sondato in passato: quello di Jaka Bijol, lo sloveno che piace a tante squadre nel nostro campionato e che negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di lasciare l’Udinese, anzi ha esplicitamente affermato che in estate sarà pronto a fare un nuovo step. Bisognerà fare i conti con la società friulana che per lui potrebbe aprire un’asta, la Juventus sicuramente deve agire in difesa perché attualmente la situazione dei calciatori della rosa è tutt’altro che salda. Renato Veiga è in prestito secco dal Chelsea, per Pierre Kalulu bisognerà eventualmente trattare il riscatto con il Milan, mentre è probabile che Lloyd Kelly faccia ritorno al Newcastle – ma difficilmente rappresenterebbe una pedina di scambio per Tonali.

Situazioni dunque che la Vecchia Signora deve gestire, per questo Bijol può essere un nome interessante; sullo sfondo rimane anche David Hancko, che però ha un costo quasi doppio rispetto allo sloveno che peraltro ha il vantaggio di conoscere già a fondo il campionato di Serie A, ha oltre un anno in meno e un contratto che scade 12 mesi prima rispetto a quello dello slovacco. Sulla carta dunque ci sarebbero tutti i presupposti per fiondarsi su Bijol, ma come sappiamo il calciomercato è fatto di occasioni e di quello che si riesce a ottenere battendo la concorrenza o venendo battuti rispetto ad altri obiettivi, noi possiamo solo dire che alla Juventus il centrale dell’Udinese piace parecchio.