Il calciomercato Juventus pensa a Gady Beyuku come futuro della fascia destra mentre Marcelo Brozovic potrebbe tornare in Europa sotto la guida di Spalletti

Calciomercato Juventus News: Marcelo Brozovic può riabbracciare Spalletti

La crisi della Vecchia Signora sta continuando anche in questa stagione nonostante un mercato più oculato rispetto a quello dell’anno passato, un inizio di stagione che è sembrato più positivo e un tecnico meno innovativo ma che rispecchiava in maniera maggiore gli stilemi del club.

Uno dei motivi di questa mancanza di risultati è senza dubbio la mancanza di qualità a centrocampo che il calciomercato Juventus ha intenzione di risolvere con un acquisto nella sessione invernale dei trasferimenti per riuscire a soddisfare le richieste del nuovo mister Luciano Spalletti.

Nel gioco del tecnico toscano infatti tutto il lavoro offensivo passa tra i piedi di un regista che ha il compito di essere il cervello e il motore della squadra, ma che nella rosa della Juventus manca, Comolli ha quindi sondato diversi profili sia per il mercato invernale che per il prossimo estivo.

Tra questi c’è anche una vecchia conoscenza dell’ex allenatore del Napoli, il trentaduenne croato Marcelo Brozovic che proprio Spalletti ha trasformato in un giocatore con quelle caratteristiche, dopo sole due stagioni sarebbe più che contento di lasciare l’Al Nassr e tornare in Europa, ma il suo passato da interista potrebbe fermarlo da accettare i bianconeri.

Calciomercato Juventus News: Gady Beyuku per completare la fascia destra

Il calciomercato Juventus in questi anni però si è anche spesso interessato a giocatori giovani da poter far crescere alle spalle di altri più esperti per poi renderli importanti pezzi della squadra bianconera nel futuro, e il prossimo acquisto con queste caratteristiche potrebbe essere il diciannovenne francese Gady Beyuku di proprietà del Modena.

Il ragazzo è stato fino a qui uno dei migliori della stagione della squadra emiliana, che sta lottando per una storica promozione in Serie A, e andrebbe anche a coprire una posizione dove i bianconeri hanno una lacuna, quella del terzino destro.

Se invece il resto della stagione dovesse consacrare Kalulu nella posizione di terzino destro, la dirigenza bianconera avrebbe bisogno di andare a rinforzare la zona centrale dove Bremer è infortunato e dove Gatti non sembra essere nello stato di forma migliore, oltre che non raggiungere gli standard bianconeri.

Un possibile obiettivo diventerebbe quindi il classe 2004 portoghese Tiago Gabriel, esploso quest’anno con il Lecce e che tra le sue caratteristiche ha anche la possibilità di giocare come terzino, su di lui però c’è anche l’interesse del Milan.