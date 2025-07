CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI APRE L’ASTA PER DOUGLAS LUIZ?

Il calciomercato Juventus potrebbe presto registrare un’asta per un calciatore che i bianconeri stanno provando a vendere: si tratta di Douglas Luiz, arrivato tra squilli di tromba lo scorso anno ma mai calatosi nella realtà bianconera, tra un infortunio e l’altro l’adattamento non c’è stato e così adesso la Juventus deve anche accettare una minusvalenza, ma deve cederlo anche per sgravarsi dell’ingaggio.

Le ultime giornate di calciomercato avevano segnalato il West Ham come particolarmente interessato: si parla di 10 milioni di euro per il prestito con 30 milioni per il riscatto, al momento non si trova la quadratura perché la società inglese vorrebbe il diritto laddove la Vecchia Signora spinge per l’obbligo, essendo che Douglas Luiz è ormai fuori dai piani.

In questo scenario si stanno inserendo altre due squadre di Premier League: una è l’Aston Villa, dove il brasiliano ha dato il meglio di sé e verosimilmente tornerebbe molto volentieri. L’altra è l’Everton, che ha attraversato stagioni complicate e non all’altezza della sua gloriosa storia.

I Toffees in particolar modo potrebbero elevare il loro tasso tecnico in mezzo al campo firmando Douglas Luiz; la Juventus come detto spera che si possa aprire un’asta così da vendere il centrocampista al miglior offerente.

I NOMI DELLA JUVENTUS PER IL POST DOUGLAS LUIZ

Sappiamo bene che il calciomercato Juventus punta soprattutto Morten Hjulmand a centrocampo, e che sono nel frattempo emersi altri profili, ma come sempre si potrebbe provare a chiedere una contropartita o aprire uno scambio con le squadre interessate a Douglas Luiz. Il gioiello potrebbe ad esempio essere Youri Tielemans, nazionale belga che si è affermato ancor più all’Aston Villa: la valutazione di calciomercato si avvicina parecchio a quella del brasiliano, ma è chiaro che l’Aston Villa dovrebbe essere nell’ordine delle idee di privarsi di un calciatore che può ricoprire più di un ruolo e dunque è molto utile tatticamente.

I bianconeri però possono avere anche il piano B, questa volta riferendosi all’Everton. Per meno di 10 milioni ecco il classe 2003 Tim Iroegbunam: può giocare davanti alla difesa, a due o come perno in un centrocampo a tre, era in rampa di lancio ad inizio stagione ma poi ha subito un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box per due mesi, quando è tornato ha faticato a rientrare in ritmo ma resta un elemento in crescita, che ha già esplorato le nazionali giovanili dei tre leoni.

La differenza rispetto a Tielemans e Hjulmand è che Iroegbunam non arriverebbe alla Juventus per fare il titolare, ma potrebbe comunque essere un elemento utile dalla panchina.