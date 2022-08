CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Incontro in serata per Morata, niente Arthur per Gattuso

Calciomercato Juventus news, colloquio decisivo per Alvaro Morata

In casa Juventus i dirigenti stanno lavorando su più fronti in questa finestra di calciomercato estivo. In particolare i bianconeri vorrebbero aggiudicarsi un nuovo centravanti ed il preferito dal tecnico Massimiliano Allegri sarebbe Alvaro Morata, calciatore rientrato all’Atletico di Madrid dopo il mancato riscatto al termine della passata stagione, quando i piemontesi non hanno versato i 35 milioni di euro pattuiti per farlo restare a Torino.

Secondo le indiscrezioni più recenti, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva perchè Juventus e Atletico tornino a parlare di Morata in occasione dell’amichevole in programma alle ore 18 presso la Continassa. I Colchoneros fino a questo momento non sono sembrati aperti ad eventuali sconti rispetto alla cifra precedentemente stabilita e vorrebbero cedere l’attaccante solamente a titolo definitivo mentre la Vecchia Signora spinge per la formula del prestito così da concretizzare il terzo ritorno alla Juve di Morata.

La Juventus sta cercando nuovi innesti in questa sessione estiva di calciomercato ma deve anche pensare a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani della società o che comunque vorrebbero trovare maggior spazio in campo. Tra i giocatori che potrebbero salutare i bianconeri c’è il brasiliano Arthur, il cui procuratore nelle ultime ore aveva spiegato: “C’è un interesse del Valencia, speriamo si possa concretizzare, lui ha il desiderio di andare. Noi vogliamo trovargli una soluzione perchè un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri, quindi speriamo di trovare presto una soluzione anche per lui.”

Tuttavia, secondo quanto raccolto da AS, il tecnico del Valencia, l’italiano Gennaro Gattuso, avrebbe escluso l’arrivo di Arthur nel suo nuovo club a causa del costo dell’ingaggio: “Arthur ha uno stipendio proibitivo per noi. Un giocatore molto importante, ma non abbiamo la possibilità di ingaggiare questo tipo di calciatori.” Nulla da fare quindi e Arthur che dovrà guardare altrove per il suo futuro.











