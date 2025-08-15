Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Nico Gonzalez per Molina 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SCAMBIO NICO GONZALEZ-MOLINA

I dirigenti della Juventus si stanno dando parecchio da fare per completare le ultime mosse di calciomercato prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Aspettando di chiudere con il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz, dopo che la trattativa col Napoli per Miretti si è arenata a causa di un infortunio, i piemontesi valutano uno scambio interessante.

Calciomercato Juventus News/ O'Riley aspetta il brasiliano, uno solo tra Molina e Bissouma (14 agosto 2025)

Nelle idee dei bianconeri ci sarebbe quella di lasciar partire Nico Gonzalez dopo appena una stagione trascorsa a Torino al fine di monetizzare. Tuttavia, visto l’interesse espresso dall’Atletico Madrid nei confronti dell’argentino, si sta ragionando sulla possibilità di ricevere in cambio un suo connazionale, ovvero il ventisettenne Nahuel Molina.

Calciomercato Juventus news/ Miretti-Napoli, trattativa a oltranza!

Legato ai Colchoneros fino a giugno del 2027, il Campione del Mondo sarebbe in ballottaggio con Arnau Martinez del Girona per prendersi il posto sulla corsia bassa di destra della difesa juventina. Nella scorsa annata calcistica il terzino si è rivelato molto importante per mister Simeone avendolo impiegato in quarantasei occasioni, siglando pure un gol e tre assist.

In qualità di extra comunitario, Molina occuperebbe l’ultima casella di questo tipo a disposizione nell’organico della Juve ed escluderebbe dunque l’arrivo di Yves Bissouma dal Tottenham per il centrocampo. I due sudamericani avrebbero dato il loro benestare per la trattativa sebbene non sia ancora chiaro se si tratterà di uno scambio vero e proprio oppure se la Vecchia Signora dovrà anche pagare qualcosa ai biancorossi.

Calciomercato Juventus News/ I cinque nomi per la mediana, retroscena Mbangula (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FINALMENTE KOLO MUANI

La Juventus è ormai prossima a mettere la parola fine su un tormentone di calciomercato estivo che ha tenuto banco già a Mondiale per Club in corso. Stiamo parlando del ritorno alla Continassa di Randal Kolo Muani, nuovamente in partenza dal Paris Saint-Germain. L’attaccante, che aveva già esplicitato la sua voglia di proseguire la carriera a Torino sembrava restare lontano a causa della mancata intesa fra le due società dovuta alla distanza tra la domanda e l’offerta.

Secondo le indiscrezioni più recenti però i bianconeri hanno trovato l’accordo con i parigini per definire il trasferimento del ventiseienne, in procinto di riaccasarsi in Italia con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Juve pagherà immediatamente 10 milioni di euro ai francesi mentre ne verserà addirittura altri 45 al termine della stagione alle porte. L’intenzione sarebbe quella di avere Kolo Muani già a disposizione per la prima partita della Serie A 2025/2026 da disputare domenica 24 agosto contro il Parma.