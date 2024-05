CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Intrigo con il Napoli per Di Lorenzo e rilancio Rabiot (31 maggio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RILANCIO PER RABIOT!

Il calciomercato della Juventus è ancora un work in progress considerando l’attesa per l’ufficializzazione di Thiago Motta come nuovo tecnico bianconero, ma il nome nuovo che sta infiammando la fantasia dei tifosi è quello del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, con il quale sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima e che sarebbe pronto a rinforzare come terzino destro il roster juventino, un acquisto in linea con le ambizioni del club che da sempre preferisce muoversi su profili italiani, meglio ancora se nel giro della Nazionale.

Il giocatore ha espresso il desiderio di lasciare il club partenopeo nonostante un contratto che lo lega fino al 2028. Dichiarazioni che non sono piaciute al presidente De Laurentiis e che hanno portato la situazione tra il Napoli e il calciatore a deteriorarsi al punto che Di Lorenzo è pronto a considerare un futuro lontano dal club azzurro, scenario impensabile solo fino a qualche settimana fa. La Juventus ha quindi accelerato i contatti, ottenendo il consenso verbale del giocatore e del suo entourage per un possibile trasferimento. C’è un rilancio poi per Rabiot: il francese sta ascoltando l’Inter ma la Juventus ha rilanciato con un triennale e si mette al riparo sul calciomercato con Douglas Luiz.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHIESA PEDINA DI SCAMBIO?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, valuta Di Lorenzo almeno 20 milioni di euro, una cifra considerata al momento troppo alta dalla Juventus, che sta cercando di inserire contropartite tecniche come Rugani, Perin o Kean per abbassare il costo dell’operazione di calciomercato. In realtà si tratterebbe di calciatori che non abbracciano il gradimento del nuovo tecnico Conte, che potrebbe sparare alto per ottenere uno dei gioielli bianconeri in cambio di Di Lorenzo.

Parallelamente, il Napoli ha mostrato interesse per Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus. Chiesa, che ha un contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere inserito in uno scambio con Di Lorenzo. Tuttavia, la Juventus valuta Chiesa molto più di Di Lorenzo e richiederebbe un conguaglio economico per completare l’operazione di calciomercato. Al momento, non ci sono trattative avanzate, ma il Napoli considera Chiesa un’opzione valida, specialmente se dovesse perdere Kvaratskhelia, corteggiato dal Paris Saint-Germain. Una partenza del georgiano potrebbe scatenare il definitivo interesse verso Chiesa da parte di Antonio Conte.

