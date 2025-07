Calciomercato Juventus News: Mbangula-Werder Brema, è fatta. In attacco si pensa a Goncalo Ramos del Paris Saint Germain. Idea Molina (22 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, JOAO MARIO PER ALBERTO COSTA

Il calciomercato Juventus potrebbe finalizzare uno scambio tra terzini col Porto con Joao Mario e Alberto Costa protagonisti. Secondo Fabrizio Romano, i bianconeri riceveranno inoltre anche una commissione da 3 milioni dai portoghesi.

Anche secondo Record, media portoghese, la Vecchia Signora ha accolto positivamente lo scambio proposto dal club biancoblu e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi aggiornamenti. Per Alberto Costa si tratterebbe di un ritorno a casa essendo portoghese e avendo giocato a lungo al Vitória Guimarães.

Al contrario, per Joao Mario sarebbe la prima esperienza lontano dal Porto. Il 25enne ha fin qui giocato solamente per i Dragoni, mettendo a referto 181 partite con 5 gol e 26 assist in Prima Squadra con cui ha vinto 10 trofei: 2 campionati, 4 coppe portoghesi, 1 coppa di lega, 3 Supercoppa. Con la Primavera ha conquistato la Youth League nel 2018/2019.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MOLINA PER LA FASCIA

Il calciomercato Juventus non si limita però a questo singolo scambio. Infatti nelle ultime ore è stato definito il passaggio di Samuel Mbangula al Werder Brema per 10 milioni più bonus. Niente prossimi giorni, il classe 2004 volerà in Germania per le visite mediche.

Secondo La Gazzetta dello Sport, si è riaperto anche la pista che porta a Nahuel Molina. Terzino dell’Atletico Madrid con un passato all’Udinese, è in scadenza nel 2027 e la voglia di una nuova sfida potrebbe accelerare le operazioni.

In attacco Kolo Muani potrebbe non rimanere poiché i bianconeri non sono interessati a prolungare il prestito ulteriormente senza riscatto. Dunque il nuovo nome arriva sempre da Parigi ed è Goncalo Ramos, in uscita dai parigini.