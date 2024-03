Calciomercato Juventus News/ Jorginho un’idea a zero, ecco le alternative a Koopmeiners (oggi 28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: JORGINHO A ZERO?

Il calciomercato Juventus riflette sulle mosse per la prossima stagione: la qualificazione al Mondiale per Club porterà introiti, altri potrebbero arrivare da un ingresso in Champions League che si è complicato ma che è comunque ampiamente alla portata, certamente bisognerà mettere mano alla rosa a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, visto che Massimiliano Allegri potrebbe salutare per la seconda volta. Un’idea per il centrocampo sarebbe Jorginho: non è un mistero che la Juventus lo abbia sempre tenuto sotto osservazione, sin da quando (era il 2019) Maurizio Sarri è diventato l’allenatore dei bianconeri e l’italo-brasiliano si era trasferito al Chelsea sotto la guida del suo ex tecnico al Napoli, vincendo l’Europa League.

Oggi Jorginho gioca nell’Arsenal e, nonostante l’età che avanza, sarebbe quel regista di centrocampo che la Juventus insegue da quando Miralem Pjanic si è trasferito al Barcellona nello scambio con Arthur Melo: un giocatore d’ordine capace di far girare la squadra facendola agire nel corto con qualità. Tuttavia, pare che Cristiano Giuntoli non sia intenzionato a fare investimenti folli: stando alle indiscrezioni infatti Jorginho arriverebbe alla Juventus solo se dovesse liberarsi dall’Arsenal a parametro zero, a quel punto verrebbe formulata un’offerta per l’ingaggio. Viceversa, i bianconeri al momento non ritengono opportuno spendere soldi per il cartellino del calciatore in questa sessione di calciomercato, ma staremo a vedere…

LE ALTERNATIVE A KOOPMEINERS

Sempre parlando di centrocampo, in riferimento al calciomercato Juventus, è ormai notizia certa che il grande obiettivo dei bianconeri sia Teun Koopmeiners: tuttavia l’Atalanta ha sparato alto per l’olandese, chiede 60 milioni di euro e Cristiano Giuntoli non vuole partecipare ad aste costose (sul calciatore c’è anche il Napoli), anche se il prezzo si potrebbe abbassare visto che la Dea gradirebbe un giovane della Juventus che al momento sembra poter uscire da una lista che comprende Matias Soulé, Samuel Iling Junior e Dean Huijsen. La Vecchia Signora naturalmente sonda altri nomi che potrebbero giovare alla crescita per la prossima stagione.

Si era accennato a Lewis Ferguson, che potrebbe avvicinarsi qualora Thiago Motta lasciasse il Bologna per raggiungere alla Continassa, ma restando in Serie A continua a piacere Lazar Samardzic per il quale erano già stati presi dei contatti con l’Udinese. All’estero, ma tecnicamente sempre parlando di Italia, ci sarebbe anche Sofyan Amrabat: il marocchino ha deluso nella sua esperienza al Manchester United, il primo luglio tornerà alla Fiorentina e a quel punto si capirà se il suo futuro possa continuare a tinte viola o arriverà una cessione. L’ultimo nome sulla lista del calciomercato Juventus è quello di Mikel Merino, perno della Real Sociedad e ormai stabilmente anche della nazionale spagnola: vedremo, il numero uno come desiderio resta Koopmeiners ma sarà molto difficile arrivarci.











