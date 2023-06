CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Juve su Frattesi. L’agente sibillino: “C’è chi è avanti…” (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS,

La Juventus è attiva sul fronte del calciomercato in vista della prossima stagione, con notizie interessanti che circolano attorno al club bianconero. Uno dei nomi che attira l’attenzione dei tifosi è quello di Davide Frattesi, ormai “fidanzato d’Italia” visto che già Inter, Milan e Roma hanno dimostrato interesse per la situazione del centrocampista del Sassuolo. Sembra che la Juventus stia monitorando attentamente la situazione del giovane calciatore, protagonista anche con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

L’agente di Frattesi, Giuseppe Riso, ha alimentato le voci sul possibile interesse di calciomercato della Juventus, dicendo in modo enigmatico: “C’è chi è avanti…” Queste parole lasciano spazio a molte speculazioni, ma sembra che ci siano contatti in corso tra il club e il rappresentante del calciatore. Frattesi, centrocampista talentuoso, ha dimostrato le sue abilità nel corso della stagione passata essendo tra i protagonisti della Serie A ma la Juventus deve fare attenzione alla concorrenza dell‘Inter, che potrebbe incassare una cifra considerevole dalla cessione di Brozovic, e del Milan in procinto di vendere Tonali al Newcastle.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I DETTAGLI PER MILIK

Nel frattempo, si stanno definendo i dettagli per il ritorno di Arkadiusz Milik in Italia. La Juventus ha raggiunto un accordo con il calciatore polacco e il Marsiglia per il suo trasferimento. Milik, attaccante di esperienza, ha già dimostrato le sue capacità nello scorso campionato in maglia bianconera e Massimiliano Allegri ha spinto molto per la sua permanenza. La Juventus inizialmente non ha trattato il riscatto del calciatore per poi riaprire la trattativa coi francesi e riportare Milik a Torino.

La Juventus ha comunicato ufficialmente il riscatto di Milik con il seguente comunicato: “La Juventus riscatta Milik: le cifre Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Arkadiusz Krystian Milik, dalla società Olympique de Marseille, per un corrispettivo di € 6,3 milioni, pagabile in tre esercizi a partire da luglio 2023. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dell’Olympique de Marseille un corrispettivo pari a € 1,1 milioni di euro”.

