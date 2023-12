Calciomercato Juventus News/ Kalvin Phillips difficile, la realtà si chiama Colpani? (21 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SOGNO KALVIN PHILLIPS

Il calciomercato Juventus è intenzionato a rinforzare il suo centrocampo: ormai sono note le due squalifiche di Nicolò Fagioli (che, causa scommesse, di fatto ha chiuso in anticipo la sua stagione) e Paul Pogba (per doping, a breve si aprirà il processo e intanto sono stati chiesti quattro anni di squalifica), in virtù di questo doppio guaio Massimiliano Allegri si ritrova con cinque centrocampisti di ruolo – al netto delle alchimie tattiche – di cui due sono Hans Nicolussi Caviglia, titolare due volte in campionato ma di fatto utilizzato pochissimo, e Fabio Miretti sul quale torneremo, e che sembra stare vivendo un’involuzione. Per questo motivo, le indiscrezioni di calciomercato riportano che la Juventus sarebbe sulle tracce di Kalvin Phillips: classe ’95, gioca nel Manchester City e l’idea del club bianconero sarebbe quella di rilanciarlo affidandogli le chiavi della squadra.

Phillips è stato titolare, insieme a Declan Rice, nella mediana dell’Inghilterra che due anni fa ha raggiunto la finale degli Europei: uno dei migliori giocatori nella competizione, all’epoca era al Leeds ma un anno dopo si è trasferito al Manchester City, e da lì le cose sono peggiorate. Pep Guardiola di fatto non lo ha mai visto: infortuni, scarsa forma fisica, dal 2022 a oggi la miseria di 31 apparizioni. Tuttavia, Gareth Southgate continua a convocarlo in nazionale, e anche a farlo giocare; Phillips nel City ha poco spazio anche perché deve fare i conti con una concorrenza di lusso (nel suo ruolo gioca Rodri, tanto per dire), nella Juventus potrebbe rilanciare le sue quotazioni ma per ora, come riportato da Fabrizio Romano, il problema sta nella formula perché i bianconeri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester City spinge per l’obbligo.

LA REALTÀ SARÀ COLPANI?

In attesa di capire se Kalvin Phillips possa arrivare, il calciomercato Juventus valuta anche Andrea Colpani, grande rivelazione del nostro campionato con già 6 gol all’attivo, e la convocazione in nazionale. Adriano Galliani ha già espressamente dichiarato come il Monza non sia un supermercato, e che in virtù di questo il classe ’99 non sia in vendita; tuttavia, pochi mesi fa aveva ammesso di avere un debole per Fabio Miretti, e proprio lui potrebbe essere la chiave per l’operazione di calciomercato. Uno scambio, magari con conguaglio economico per sistemare i conti: Colpani alla Juventus e Miretti al Monza. Dal punto di vista delle caratteristiche, potremmo parlare di calciatori simili: entrambi mezzali, che possono avanzare il loro raggio d’azione sulla trequarti, ma se per Colpani l’esperimento ha funzionato lo stesso non si può dire per Miretti.

Finora il giovane, con la Juventus, ha segnato un solo gol e per di più, come già dicevamo, non ha fatto quei progressi sperati e, nonostante le assenze prolungate di Fagioli e Pogba, sta giocando davvero poco. Ecco perché l’affare, almeno dal punto di vista della suggestione, starebbe in piedi: la Juventus acquisterebbe un calciatore che ha quattro anni in più ma ancora giovane e già “pronto”, certamente dall’altro punto di vista resterebbero i tanti dubbi legati alla gestione del vivaio visto che, dopo Nicolò Rovella, un altro talento bianconero sarebbe ceduto e ancora ci si chiede perché Samuel Iling Junior non trovi più spazio. Tuttavia, è plausibile pensare che l’affare di calciomercato, se mai si farà, sia per giugno: al momento il Monza non vorrebbe privarsi di Colpani.











