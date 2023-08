CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Kean pronto a far posto a Lukaku o Berardi? (23 agosto 2023)

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con diverse voci e trattative che animano l’atmosfera intorno al club bianconero. Uno dei nomi al centro dell’attenzione è Moise Kean, il giovane attaccante che sembra essere sulla via dell’uscita dalla Continassa. Nonostante sia stato escluso dalla lista dei convocati per l’incontro contro l’Udinese a causa di un infortunio, Kean è comunque sotto i riflettori della Juventus. Attualmente, sembra che sia lui l’attaccante più vicino a lasciare la squadra, sebbene nessun giocatore, nemmeno Dusan Vlahovic, possa dare per scontato il proprio posto fino alla chiusura del mercato. Questa situazione è amplificata dalla possibile acquisizione di nuovi attaccanti da parte della Juventus.

Tra le opzioni in cantiere, si fa strada l’idea di portare alla corte di Max Allegri giocatori del calibro di Romelu Lukaku o Domenico Berardi. Tuttavia, queste trattative sono complesse e richiedono sia un’analisi tecnica che economica, dato che lo spazio per nuovi arrivi deve ancora essere definito. In questo contesto, il nome di Moise Kean diventa centrale per la Juventus. La società sta lavorando intensamente per poter compiere una sterzata in questa sessione di mercato, che si presenta come un periodo cruciale anche per gli ultimi giorni di movimentazione. Ci sono opzioni che stanno emergendo, come il Siviglia che sembra interessato a Kean ma solo con un prestito.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE KOSTIC IN PARTENZA

Un’altra possibile destinazione per Kean potrebbe essere l’Inghilterra, con il Fulham che sta cercando un nuovo centravanti per completare la propria rosa. La Juventus sta collaborando con l’agente di Kean, Alessandro Lucci, che da qualche tempo ha assunto il ruolo di rappresentante del giocatore. Lucci è un punto di riferimento fondamentale in queste trattative, anche considerando altre situazioni delicate legate ad altri calciatori, come Filip Kostic e Leonardo Bonucci. Nonostante il possibile interesse da parte di altre squadre e le complesse dinamiche del calciomercato, la Juventus valuta Moise Kean come un asset prezioso, con un valore stimato tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La sua uscita dal club per la seconda volta in pochi anni si preannuncia tutt’altro che semplice, ma le parti coinvolte stanno lavorando per cercare la soluzione migliore. Kean ha dimostrato di avere il desiderio e la necessità di giocare con regolarità per continuare il suo percorso di crescita e rilanciare la sua carriera che, nonostante le promesse iniziali, ha subito qualche battuta d’arresto. La Juventus è in cerca di soluzioni che soddisfino tutte le parti coinvolte e possano dare nuova linfa all’attacco della squadra. Il calciomercato è in continua evoluzione, e i tifosi bianconeri rimangono in attesa di ulteriori sviluppi.











