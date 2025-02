CALCIOMERCATO JUVENTUS, KELLY ARRIVA A TORINO

Il calciomercato Juventus sblocca finalmente la trattativa per Kelly, difensore che si aggiunge a Veiga per quanto riguarda i nuovi acquisti nel ruolo di centrale difensivo. Fino a ieri l’affare era ancora da definire, tanto da rinviare l’arrivo in Italia. Nelle ultime ore, dopo il successo dei bianconeri in casa contro l’Empoli per 4-1, c’è stata la svolta con l’ormai ex Newcastle pronto a volare nel capoluogo piemontese dove svolgerà le visite mediche e dopodiché firmerà il contratto.

A dare l’ok definitivo è stato proprio il Newcastle che ha accettato un’offerta da 20 milioni di euro più una clausola di rivendita. Così facendo la Juve torna ad avere un numero adeguato di difensori centrali nonostante l’infortunio di Bremer e la cessione di Danilo.

Sono infatti in quattro adesso considerando Gatti, Kalulu (attualmente infortunato) e i nuovi arrivati Kelly e Veiga, oggi titolare nel suo debutto con la Juventus. Thiago Motta può dunque stare sereno, almeno per quanto riguarda il numero dei difensori.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, FAGIOLI IN BILICO

Il calciomercato Juventus non sembra intenzionato a fare altri colpi. In attacco l’arrivo di Kolo Muani, autore di tre gol in due partite, ha risolto la grana Vlahovic, rimasto senza riserva per tutta la stagione visto l’infortunio di Milik.

Anche sulla trequarti e a centrocampo c’è abbastanza densità ed è per questo che si è pensato ad un innesto solo in caso di cessione, come per esempio quello di Fagioli che sembrava destinato a vestire la maglia della Fiorentina.

Con il fatto che i viola si dovevano preparare alla sfida contro il Genoa la trattativa è rallentata, ma dopo il match con i rossoblu potrebbe essere l’assalto decisivo. Se succederà, la Juventus sarà obbligata ad investire nella zona nevralgica del campo.

