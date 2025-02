CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DIFESA IN EMERGENZA

Il calciomercato Juventus cerca disperatamente un difensore. L’addio dI Danilo ha ridotto ancora più all’osso il reparto arretrato bianconero e la dimostrazione c’è stata quando, una volta infortunato Kalulu, è entrata Locatelli nel match con il Benfica.

Il problema della Juve è che ormai molte trattative si sono arenate. La prima è stata Araujo, difensore uruguaiano che sembrava voler lasciare il Barcellona ma in realtà ha optato un po’ a sorpresa per il prolungamento del contratto.

Con Danso invece la questione è diversa: il Lens, club di proprietà del giocatore, aveva aperto al prestito per cedere il calciatore seguivo in passato dalla Roma, ma alla fine non si è fatto nulla col calciatore che rimarrà in Francia.

Infine c’era il nome di Tomori, difensore del Milan. Dopo essere finito ai margini della rosa con Fonseca, l’arrivo di Conceicao lo ha rimesso al centro del progetto e dunque l’inglese ha rifiutato sia il Tottenham che la stessa Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO SU KELLY

A questo punto il calciomercato Juventus farà all in su Kelly. Se il West Ham ha chiuso ogni discorso per Todibo mentre per il giocatore del Newcastle ci sarà ancora un contatto per cercare di ufficializzare l’acquisto.

Al momento Thiago Motta ha solamente a disposizione Gatti poiché Bremer è fuori per tutta la stagione mentre Kalulu si è recentemente infortunato nella sfida contro il Benfica. Per questo un acquisto in difesa è obbligatorio.

Giuntoli però dovrà necessariamente fare in fretta eriche queste sono trattative che hanno bisogno di essere chiuse il prima possibile. La testa ora sarà a domani ore 12:30, quando la Juventus sfiderà l’Empoli, ma dal triplice fischio la priorità andrà al mercato.