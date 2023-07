Calciomercato Juventus News/ Kessie più lontano, è spuntato fuori il Tottenham.. (29 luglio 2023)

Calciomercato Juventus News: la pista Kessie si raffredda dopo l’inserimento del Tottenham

Brutte notizie per la Juventus, che rischia di vedersi soffiare Kessie dal Tottenham in sede di calciomercato. Il richiamo dalla Premier potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta del centrocampista, ormai ai margini del progetto Barcellona e destinato a cambiare casacca per la nuova stagione. L’ivoriano era e resta uno degli obiettivi principali della vecchia signora, ma l’operazione sembra destinata a rimanere incagliata. Cristiano Giuntoli, tuttavia, non molla la presa, vuole apportare muscoli, sostanza e carisma al reparto mediano juventino.

Kessie, quindi, rimane la sua prima scelta assoluta. Il giocatore dal suo punto di vista ha varie opzioni e non ha troppa fretta di decidere. Senza contare che la Juventus dovrebbe anche trovare una quadra economica con il club balugrana, con cui ci sarebbero delle distanze. Con l’inserimento del Tottenham, la situazione si è ulteriormente complicata e l’operazione resta in salita per i bianconeri.

Calciomercato Juventus News, tutti i dubbi di Kessie: Premier o Serie A? Giuntoli non molla la presa

Dai corridoi del calciomercato tuttavia rimbalza una nuova voce in chiave Juventus: Kessie non sarebbe ancora pienamente convinto di lasciare il Barcellona, anche se consapevole di non essere più in cima alle preferenze tecniche. Ecco quindi che la chiamata dalla Premier sarebbe la migliore consolazione per l’ivoriano, dato che andrebbe a giocare nel campionato più blasonato del mondo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’avventura in Premier League intrigherebbe più di ogni altra soluzione il centrocampista del Barcellona. E il fatto che il Tottenham sia fuori dalle coppe non sembra rappresentare un problema per lui. I bianconeri adesso hanno due strade da considerare: arrendersi o tentare uno scatto per convincere il calciatore a ritornare in Italia e tentare di sorpassare il Tottenham. Un obiettivo difficile, ma di certo non impossibile.

