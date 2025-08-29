Calciomercato Juventus news: il francese costa 60 milioni e i bianconeri starebbero pensando ad una soluzione più economica (29 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RISCATTO KOLO IN FORTE DUBBIO

Il calciomercato Juventus sembrava ormai orientato verso la conferma di Randal Kolo Muani. Il francese ha avuto un impatto a dir poco strepitoso in bianconero con 8 gol in 16 partite che lo hanno reso un protagonista alla qualificazione in Champions League.

Arrivato in prestito a gennaio dal Paris Saint Germain, l’ex Francoforte è tornato sotto la Tour Eiffel dopo aver disputato anche il Mondiale per Club con i bianconeri. Sebbene sia ben disposto a restare a Torino ci sono alcune dinamiche avverse.

Tra queste c’è sicuramente il prezzo: 60 milioni per un attaccante potrebbe davvero rappresentare una montagna troppo alto da scalare, soprattuto dopo che Comolli ha dichiarato pubblicamente che Vlahovic resterà con ogni probabilità per tutta la stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IDEA NICOLAS JACKSON

Come si muoverà il calciomercato Juventus dopo queste situazioni? Probabilmente prendendo un altro centravanti a costi più contenuti. Come detto, sborsare 5 milioni di prestito e 55 per il riscatto obbligatorio sarebbero un investimento che al momento i bianconeri non possono permettersi.

Nelle ultime ore ha preso quota l’idea Nicolas Jackson. D’altronde il senegalese è in rottura totale con il Chelsea ed è nella lista degli esuberi. Il Bayern Monaco ci ha provato ma senza affondare il colpo, cose che invece potrebbe fare la Juve.

Probabilmente se fosse partito Vlahovic, anche solo per 15/20 milioni, l’arrivo di Kolo Muani sarebbe stato già ufficializzato da tempo. Nel calciomercato però con i “se” ci si fa poco e bisogna guardare in faccia ad una realtà che al momento allontana Kolo Muani da Torino.