Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Marsiglia sullo statunitense 2 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA PUNTA VUOLE LASCIARE IL PSG

La Juventus è sempre presa dalla trattativa per riportare Kolo Muani alla Continassa in questa sessione di calciomercato estivo. Dopo il mancato riscatto dell’attaccante, i dirigenti juventini hanno ripreso contatto con il Paris Saint-Germain per discutere del suo ritorno a Torino con l’intento di strappare un accordo più vantaggioso a livello economico.

La valutazione effettuata dalla squadre della Capitale transalpina è sempre stata ritenuta eccessiva dalla Juve anche a fronte della volontà dello stesso calciatore di proseguire la sua carriera con la Vecchia Signora. Intanto Kolo Muani è stato convocato dal PSG ma il tecnico Luis Enrique non lo starebbe impiegando, consapevole delle voci di mercato.

Stando a La Gazzetta dello Sport, il club proprietario del cartellino del ventiseienne starebbe aprendo alla possibilità di lasciar andare il giocatore con la formula di un prestito oneroso, che sarà seguito da un diritto oppure obbligo di riscatto. I parigini non vogliono continuare a trattenere un elemento che desidera lasciare il Parco dei Principi a patto che ottengano determinate garanzie dalla sua cessione.

Il nuovo arrivo in Italia di Kolo Muani spianerebbe inoltre la strada all’addio di Dusan Vlahovic. Il serbo, a segno pure nella giornata odierna di sabato 2 agosto nell’amichevole pareggiata per 2 a 2 contro la Reggiana, potrebbe accasarsi al Milan negli ultimi giorni di mercato. I rossoneri sarebbero ben felici di regalare il numero nove juventino al tecnico Massimiliano Allegri considerando il feeling maturato in precedenza fra i due.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL MARSIGLIA NEL FUTURO DELL’ESTERNO

Chi sembra invece essere sempre più ad un passo dal salutare la Juventus è Timothy Weah. Al centro di una polemica dopo che lo statunitense aveva rifiutato il trasferimento in Inghilterra al Nottingham Forest, con anche il suo procuratore intervenuto sull’argomento per criticare la gestione del suo assistito da parte dei piemontesi, per Weah si prospetta un futuro in Ligue 1.

L’esterno era stato prelevato proprio dal Lille e adesso per lui si stanno aprendo le porte dell’Olympique Marsiglia, guidato in panchina da mister De Zerbi. Valutato 20 milioni di euro, Weah potrebbe firmare per i francesi se questi verseranno almeno una quindicina di milioni nelle casse juventine. L’ufficialità del trasferimento potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.