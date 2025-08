Il calciomercato Juventus vede i bianconeri al lavoro per rinforzare il reparto offensivo ma ogni trattativa appare davvero molto complicata.

Calciomercato Juventus news, Tudor vuole rinforzi in attacco

Il calciomercato Juventus vive in questo momento una fase di stallo e per il club bianconero al momento appare tutto molto complicato. La formazione torinese ha riscattato Conceicao ma vede il reparto offensivo in difficoltà, nonostante l’arrivo di Jonathan David. Gran colpa di tutto ciò è legato alla situazione di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è in uscita, ormai lo sanno tutti, la trattativa per il rinnovo è ferma e al momento non ci sono grandi acquirenti. Il Milan studia la situazione e potrebbe proporre qualcosa a fine Agosto ma Vlahovic e il suo entourage sono ben consapevoli che l’ipotesi più chiara è quella di una permanenza fino a fine contratto e cosi il giocatore potrebbe andare via a Giugno 2026, direttamente a parametro zero.

Ma questa situazione blocca la questione centravanti, la Juve vorrebbe riscattare Randal Kolo Muani, ma il Psg – dopo aver concesso un prestito lo scorso anno – ora vuole riscuotere e chiede molto per cedere l’attaccante francese. La situazione non è semplice e i bianconeri faticano in quanto prima di comprare bisogna cedere.

Calciomercato Juventus news, distanza con il Napoli per Miretti

Il calciomercato Juventus vede i bianconeri a caccia di attaccanti, Kolo Muani è la priorità ma come riporta Sky il Psg chiede circa 60 milioni di euro e un trasferimento a titolo definitivo. La Juve invece non è dello stesso avviso e vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, al momento i due club sono lontanissimi e l’affare rischia di saltare.

Una situazione molto simile a quella relativa al futuro di Jadon Sancho, stella in uscita dal Manchester United. La Juve avrebbe anche un accordo con il giocatore, ma senza uscite è difficile e la Juve prima di acquistare Sancho vorrebbe cedere Nico Gonzalez, in uscita dal club. Purtroppo c’è da registrare lo zero vicino alla casella per le richieste per l’argentino.

In uscita occhio al centrocampista italiano Fabio Miretti, obiettivo del Napoli di Antonio Conte. L’agente del giocatore Branchini ha aperto alla cessione, ma al momento c’è distanza con il Napoli che vorrebbe il giocatore per 8-9 milioni di euro e la Juve che ne chiede circa il doppio, sarà difficile trovare la quadra.