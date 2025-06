CALCIOMRECATO JUVENTUS, VALHOVIC AL MILAN?

Il calciomercato Juventus, come raccontiamo da tempo, dovrà trovare una soluzione per quanto riguarda il ruolo di attaccante. Questo perché l’anno scorso i centravanti erano solo tre di cui uno praticamente mai utilizzato.

Naturalmente ci riferiamo a Milik che non tocca campo in gare ufficiali da prima dei campionati europei vinti dalla Spagna. Discorsi diversi e più complessi per Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani con il francese che potrebbe addirittura restare.

Situazione opposta per il serbo che piace parecchio al Milan con Igli Tare già al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri con l’acquisto del centravanti della Juventus, vicino alla scadenza e dunque obbligatoriamente da vendere.

CALCIOMRECATO JUVENTUS, KOLO MUANI PUÒ RESTARE

Ora come cambia il calciomercato Juventus con il discorso di Randal Kolo Muani? Come vi abbiamo anticipato, l’ex Francoforte potrebbe restare in bianconero per un altro anno, oltre naturalmente per il Mondiale per Club.

Ieri subentrato durante Spagna Francia, terminata 5-4 in occasione delle semifinali di Nations League, Kolo Muani è seguito da varie squadre in Inghilterra ma Juventus e PSG potrebbe trovare l’accordo per prolungare il prestito.

Tutto ciò potrebbe venir smentito dall’acquisto di un attaccante a titolo definitivo. Se per quanto riguarda Hojlund ora è l’Inter a spingere per il centravanti del Manchester United, Mateo Retegui diventa l’obiettivo numero uno.