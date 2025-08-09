Calciomercato Juventus news: il ritorno di Kolo Muani è sempre più vicino, scopriamo cosa serve ancora per completare l’affare (oggi 9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLO MUANI SEMPRE PIÙ VICINO

Il suo nome ricorre spesso nelle news sul calciomercato Juventus, ma anche oggi, sabato 9 agosto 2025, dobbiamo fare il punto sulla situazione di Randal Kolo Muani, l’attaccante francese che sembra essere sempre più vicino a un ritorno in bianconero, dove ha già giocato nella seconda metà della scorsa stagione, in prestito dal Psg.

Dopo la fine del Mondiale per Club ha dovuto fare rientro al Paris Saint Germain, dove però non è di certo al centro del progetto dei campioni d’Europa in carica, motivo per cui lo stesso Randal Kolo Muani non ha mai fatto mistero del fatto di voler tornare alla Juventus – e di conseguenza eccolo al centro di tante notizie in questi mesi.

Ad agosto inoltrato, il tempo comincia a stringere e allora ecco che la Juventus deve muoversi in modo concreto se vorrà mettere nuovamente a disposizione dell’allenatore Igor Tudor l’attaccante che ha segnato dieci gol nelle sue prime ventidue presenze con la maglia della Vecchia Signora.

Quali sono allora gli ultimi aggiornamenti di calciomercato Juventus su un possibile ritorno di Randal Kolo Muani? Intanto si sta allenando a parte, con gli altri esclusi come Asensio, Mukiele e Renato Sanches, tutti fuori dal progetto di Luis Enrique. L’attaccante aspetta e La Gazzetta dello Sport scrive di una distanza ormai minima fra Psg e Juventus: il lieto fine sarebbe vicino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PUNTO SULLA TRATTATIVA PER IL FRANCESE

C’è una sola condizione ancora da esaudire affinché l’affare di calciomercato Juventus vada in porto, garantendo il ritorno in bianconero per Randal Kolo Muani. Serve cioè una cessione che garantisca buona liquidità, perché la proprietà è stata chiara con i dirigenti bianconeri: per comprare bisogna prima fare cassa. Questo quindi è il compito del direttore generale Damien Comolli, che infatti in questi giorni non è in Germania al seguito della squadra. Sono tanti i giocatori potenzialmente in uscita, a partire naturalmente da Dusan Vlahovic, ma servirà chiudere rapidamente almeno una cessione per poi lanciare l’assalto.

Da un lato non c’è fretta: l’accordo con Randal Kolo Muani c’è già e il francese sa di dover aspettare, però è chiaro che sarebbe meglio non andare troppo per le lunghe per mettere l’attaccante a disposizione di Igor Tudor presto, se possibile già per l’inizio del campionato. Sono piaciuti a tutti lo spirito di sacrificio e l’atteggiamento nei mesi in bianconero: “Io alla Juventus sono felice”, aveva ripetuto spesso Kolo Muani durante il Mondiale per Club. L’intesa di base con il Psg è un prestito oneroso con obbligo di riscatto: 10 milioni subito e 30-35 nel 2026. La cessione più vicina potrebbe essere quella di Fabio Miretti: sarà lui a sbloccare il ritorno di Kolo Muani alla Juventus?