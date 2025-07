CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE PISTE OFFENSIVE

Lavora alacremente il calciomercato Juventus, che ha bisogno di definire alcune situazioni: piazzato un ottimo primo tassello come Jonathan David, adesso i bianconeri devono definire il loro reparto offensivo partendo forse da un dato, ovvero il fatto che difficilmente Randal Kolo Muani resterà alla Continassa.

Calciomercato Juventus News/ Il nove è sempre più in partenza, non si molla per l'inglese (12 luglio 2025)

Il fatto è che, come scrivevamo nei giorni scorsi, la distanza con il Psg riguarda la formula del prestito: i campioni d’Europa vorrebbero l’obbligo di riscatto così da avere la certezza di monetizzare sulla cessione dell’attaccante, la Juventus invece insiste sul diritto per poter valutare il da farsi tra un anno, questa sarebbe la strategia della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus News/ Douglas Luiz, insiste il West Ham. Xhaka, servono 15 milioni (12 luglio 2025)

Su queste basi, Kolo Muani sembra destinato a tornare a Parigi; a quel punto la Juventus potrebbe anche decidere di acquistarlo, paradossalmente, ma la strategia bianconera sarebbe diversa. Dunque Igor Tudor continua ad aver bisogno di una prima punta di peso: quel ruolo lo può occupare naturalmente David, che però somiglia più a un centravanti di manovra nonostante la capacità di segnare parecchio.

La corsa al bomber d’area di rigore è ancora aperta ma i profili davvero top scarseggiano, tra questi c’era anche Viktor Gyokeres che sembra aver scelto l ‘Arsenal, minacciando di rimanere fermo un anno se non sarà accontentato.

Calciomercato Juventus News / Una big piomba su Yildiz, si allontana Xhaka (11 Luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHI PUÒ ARRIVARE IN ATTACCO

I nomi di Jadon Sancho e Francisco Conceiçao, che il calciomercato Juventus sta trattando in modi diversi, sono utili ma non spostano il problema: si tratterebbe comunque di elementi da far giocare sulla trequarti o magari come esterni in un tridente (passando così al 3-4-3). Su chi potrebbe dunque puntare la Juventus? Come detto i nomi di élite non sono tantissimi, ce ne sono comunque due che stuzzicano e arrivano dal Chelsea. Di Christopher Nkunku avevamo già parlato a suo tempo, all’ex Enzo Maresca però la Vecchia Signora potrebbe chiedere informazioni per Armando Broja.

Un calciatore che è rientrato dal prestito all’Everton, andato decisamente male: appena 10 presenze a causa di continui infortuni, nessun gol o assist, e bisogna dire che il suo problema è quello della tenuta fisica perché già nel dicembre 2022 Broja si era rotto il legamento crociato, perdendo tutta la seconda metà della stagione. Inevitabilmente la sua valutazione di calciomercato è crollata, ed è per questo motivo che la Juventus ci potrebbe provare: certo vista la storia medica dell’attaccante si tratterebbe di un azzardo davvero grosso, davvero alla Continassa sarebbero pronti a scommettere su Broja? È quello che potremmo scoprire tra poco…