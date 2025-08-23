Calciomercato Juventus news, per Kolo Muani il Psg alza il prezzo e allora Comolli deve pensare a un’alternativa al francese (oggi 23 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI ALZA IL PREZZO PER KOLO MUANI?

Ormai ha tutti gli ingredienti del classico tormentone che tiene alta l’attenzione dei tifosi per un’estate intera: Randal Kolo Muani da settimane (ma ormai potremmo dire anche mesi) è vicino al ritorno in bianconero, ma questo affare non si concretizza mai per il calciomercato Juventus e allora, giunti a sabato 23 agosto 2025, è doveroso pensare al piano B per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve News / Deciso il futuro di Vlahovic, Kelly può tornare in Premier (22 Agosto 2025)

La situazione non è allegra per quanto riguarda il piano A, infatti: nonostante l’espresso desiderio da parte di Kolo Muani di tornare alla Juventus, bisogna fare i conti con le intenzioni del Paris Saint Germain, che vuole fare cassa con la cessione del proprio attaccante. Secondo La Gazzetta dello Sport la cifra sarebbe salita a 60-70 milioni, davvero troppi per la Juventus.

Calciomercato Juventus News/ Ufficiale l'addio al brasiliano, tutto su Zhegrova e Kolo Muani (22 agosto 2025)

Non tutto è compromesso: il calciomercato è fatto anche di questi giochetti al rialzo per tirare sul prezzo da parte del venditore, però questa sparata è davvero alta, quindi potrebbe far intendere che il Psg non ha alcuna intenzione di fare un favore a Kolo Muani, lasciandolo partire verso la destinazione per la quale il calciatore ha indicato una chiara preferenza.

L’unica certezza è che il tempo stringe: manca ormai una settimana o solo poco di più al termine della sessione estiva, fra poco sapremo la verità sul futuro di Kolo Muani ma, se questa dovesse essere negativa per i bianconeri, è dovere degli uomini del calciomercato Juventus farsi trovare pronti per offrire una valida alternativa attacco all’allenatore Igor Tudor.

Calciomercato Juventus News/ Arthur torna a casa, Jackson e Openda alternative a Kolo Muani (21 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ECCO IL PIANO B PER COMOLLI!

Il direttore generale Damien Comolli si muove quindi su due piani differenti per il calciomercato Juventus: da una parte tiene i contatti con Kolo Muani, dall’altra è perfettamente consapevole del fatto che i contatti frequenti con la dirigenza del Psg non stiano portando buone notizie. Kolo Muani è in uscita, ma solo alle condizioni dei campioni d’Europa. Se le cifre fossero davvero tra i 60 e i 70 milioni di euro, la Juventus si vedrebbe costretta a lasciare perdere, perché i bianconeri hanno intenzione di investire circa 50 milioni, per di più spalmati su due anni, quindi la differenza è molto ampia. Chissà se questo porterà alla permanenza di Dusan Vlahovic, di certo la Juventus sta lavorando anche su altri nomi.

Più difficile dire con assoluta certezza quale potrebbe essere nel caso il piano B per il calciomercato Juventus, di certo come centravanti è già stato acquistato Jonathan David e ci sarebbe anche Vlahovic, quindi si ragiona su attaccanti con caratteristiche un po’ diverse – ed evidentemente più simili a quelle dello stesso Randal Kolo Muani. Ci sarebbero le suggestioni legate ad Ademola Lookman e Rasmus Hojlund, più fattibile potrebbero però essere Edon Zhegrova, anche se il Lilla vorrebbe trattenerlo. Il nome perfetto, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe Lois Openda, ma è da capire se il Lipsia sarà disposto a cederlo nella stessa estate in cui ha già visto partire Benjamin Sesko. Altri due nomi sono Nicolas Jackson e Christopher Nkunku, entrambi del Chelsea, ma in realtà tutti sperano che alla fine si compia il piano A…