Calciomercato Juventus News: l'attaccante francese potrebbe restare in bianconera ancora per una stagione, sempre in prestito (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SITUAZIONE KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus è al lavoro per confermare Randal Kolo Muani anche per la prossima stagione. Il francese, a segno con una doppietta nel primo match del Mondiale per Club contro l’Al Ain, resterà in bianconero fino al termine della competizione.

Una volta finito il Mondiale, Kolo Muani teoricamente farà il suo rientro al Paris Saint Germain, a meno che non si trovi un accordo per farlo restare. I bianconeri sicuramente non affonderanno il colpo per un acquisto a titolo definitivo, ma perlomeno per un prestito fino a giugno 2026.

Il giocatore a Torino si è trovato bene, ha avuto modo di giocare tanto e di chiudere la sua prima mezza stagione in Serie A con 8 gol in 16 partite, molti dei quali decisivi. Tudor sembra apprezzare le sue qualità e dunque la società è al lavoro.

Il problema è rappresentato dalla Premier League poiché sia il Manchester United che il Chelsea hanno intenzione di ritoccare ulteriormente il proprio attacco e il profilo del francese interessa parecchio ai club inglesi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RUGANI CONTESO

Il calciomercato Juventus lavora anche per Sancho. Anche qui la concorrenza dei top club di Premier League, le sirene dall’Arabia Saudita e il Napoli complicano parecchio la strada ai bianconeri che già la scorsa estate avevano intenzione di mettere le mani sull’inglese.

I partenopei partono avanti complici i contatti già avviati sia con l’entourage del giocatore sia con la società, a dimostrazione di come i bianconeri debbano fare un gran lavoro per superare le rivali e accaparrarsi il calciatore.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Daniele Rugani è destinato a lasciare la Juventus. Dopo l’ultima parentesi in prestito all’Ajax, il difensore è seguito dal West Ham in Inghilterra e dal Sassuolo neo-promosso in Serie A.