Calciomercato Juventus news: appena uscirà uno tra Miretti, Kelly, Douglas Luiz e Nico Gonzlaez, i bianconeri si fionderanno sul francese (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KOLO MUANI AD UN PASSO

Il calciomercato Juventus ha scelto (ancora) Randal Kolo Muani. L’attaccante francese stavolta si unirà ai bianconeri a titolo definitivo dopo il prestito di sei mesi che lo ha visto protagonista per 16 gare in Serie A e per tutto il Mondiale per Club.

Il centravanti aveva avuto una proroga per giocare la competizione, salvo poi rientrare al Paris Saint Germain. La società bianconera non ha mai smesso però di restare in contatto con il PSG, consapevole della volontà del giocatore e del pochissimo spazio che avrebbe trovato a Parigi.

Il calciatore ha giocato un ruolo chiave, spingendo per tornare alla Juve e giocarsi le sue carte insieme a David. Prima dell’assalto finale e decisivo per Kolo Muani, serve una cessione in casa Juve per aumentare il tesoretto e chiudere l’accordo con il PSG.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHI FARÀ SPAZIO A KOLO?

Il calciomercato Juventus dunque deve mettere a referto una cessione. Non importa quale purché si incassino almeno una decina di milioni, così da incrementare la proposta da fare ai campioni d’Europa e chiuder una vola per tutte la vicenda Kolo Muani.

Miretti potrebbe andare al Napoli con Antonio Conte che stravede per l’ex Genoa e la società che ha già presentato 14 milioni. Per Kelly c’è l’ipotesi Sunderland (20 milioni) mentre il Nottingham si è interessato a Douglas Luiz. Occhio a Nico Gonzalez, conteso tra Atalanta e Inter se salta Lookman.

In entrata c’è però bisogno anche di un colpo a centrocampo. Salgono le quotazioni di O’Riley del Brighton mentre scendono quelle per Hjlulmand: il giocatore dello Sporting Lisbona sarebbe l’acquisto ideale, ma il club portoghese non scende dagli 80 milioni della clausola.

