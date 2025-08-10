Calciomercato Juventus news: l'attaccante ha rifiutato le proposte di Newcastle e Arabia Saudita. Il Besiktas ci prova per Arthur (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SIRENE INGLESI PER KELLY

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere la cessione di Lloyd Kelly al Sunderland. Il calciatore acquistato dai bianconeri a gennaio in prestito con obbligo di riscatto dal Newcastle non ha lasciato il segno e l’addio sembra la pista migliore per tutti.

Tudor non sembra convinto e la società starebbe pensando di cederlo immediatamente dopo nemmeno sei mesi dal suo arrivo. La speranza è che qualche squadra di Premier League possa farsi avanti e il Sunderland potrebbe essere il club designato.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la Juve ha investito 20 milioni tra 3 di prestito e 17 di riscatto obbligatorio dunque la cifra che dovranno presentare i biancorossi neopromossi in Premier dovrà aggirarsi intorno a quella cifra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL BESIKTAS VUOLE ARTHUR

Il calciomercato Juventus vuole cedere per dare priorità all’acquisto di Randal Kolo Muani. È inutile girarci attorno, il centravanti del Paris Saint Germain si è trovato molto bene a Torino e vuole a tutti i costi restare in Piemonte.

Per farlo però c’è bisogno di disponibilità economica e proprio la sopracitata cessione di Kelly potrebbe far raggiungere ai bianconeri il tesoretto necessario per acquistare a titolo definitivo la punta, reduce da 8 gol in 16 partite in Serie A.

Kolo Muani ha anche rifiutato Newcastle e l’Arabia Saudita, a dimostrazione di quanto non voglia stare a sentire altre proposte. In uscita c’è da segnalare il sondaggio del Besiktas per Arthur, in scadenza a giugno 2026 come Vlahovic e McKennie.