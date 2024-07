Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners, l’offerta solamente dopo la cessione di Soulé (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SOULÉ FINANZIA KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus non si schioda dal proprio obiettivo principale. Teun Koopmeiners dell’Atalanta è un nome che rappresenta alla perfezione il profilo ideale per completare il centrocampo dei bianconeri dopo gli arrivi di Douglas Luiz dall’Aston Villa e Thuram dal Nizza.

Come racconta Fabrizio Romano, i bianconeri faranno un’offerta ufficiale all’Atalanta per l’olandese solamente dopo la cessione di Matias Soulé. Nessun problema per Koopmeiners che aspetterà la Juventus, dato che ha già concordato qualsiasi tipo di accordo personale col club.

Riguardo Soulé invece è solamente questione di tempo. Il ragazzo, nativo di Mar de la Plata in Argentina, è seguito da vari club tra cui Roma (destinazione preferita del ragazzo) e Leicester. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un’altra squadra alla corsa al 2003 ovvero il West Ham.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SFUMA SANCHO. IDEA CONCEIÇAO

Il calciomercato Juventus si muove però su più fronti. Naturalmente Koopmeiners è il principale indiziato, ma non finisce qui. Secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe arrivare anche Albert Gudmundsson del Genoa. La pista che lo vedeva promesso sposo all’Inter si è raffreddata e dunque i bianconeri potrebbero sorpassare il club meneghino.

Chi quasi sicuramente non vestirà bianconera è Jadon Sancho. L’ex Borussia Dortmund ha discusso con Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, e il colloquio è stato molto positivo con la permanenza dell’inglese sempre più quotata. Secondo La Stampa, sfumato Sancho, il nome in pole per il ruolo di esterno è quello di Francisco Conceiçao del Porto.

