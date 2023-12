Calciomercato Juventus news/ Kroos, suggestione di fine anno o colpo alla Giuntoli? (29 dicembre 2023)

Si infiamma il calciomercato della Juventus e nelle ultime ore è trapelata la notizia tramite il quotidiano TuttoSport di un possibile approdo alla Continassa di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco è stato ben informato tramite un sondaggio dal suo ex compagno di nazionale Sami Khedira dell’ambiente bianconero e le sensazioni sono state positive, ma quello che preoccupa di più Giuntoli sono le insidie dettate dal Bayern Monaco e dal Liverpool. I due top club europei infatti non avrebbero problemi ad offrire a Kroos un contratto stellare, il centrocampista madridista infatti percepisce 12 milioni di euro netti all’anno e per le tasche della Juventus questo è uno stipendio insostenibile che andrebbe ridimensionato. Il Bayern e i Reds invece potrebbero offrire uno stipendio non lontano dalla cifra che percepisce ora, oltretutto il giocatore tedesco potrebbe approdare in realtà calcistiche già pronte a vincere in Europa mentre la Juventus si trova ancora lontana dalla possibilità di imporsi nel calcio che conta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si accelera per Adzic. Hojbjerg costa troppo (29 dicembre 2023)

Tutto dipenderà da Kroos e dalle sue ambizioni, poiché potrebbe anche decidere di ritornare nella piazza che lo ha lanciato in Germania e cosi chiudere la carriera in maniera romantica. Certo è che Giuntoli non starà con le mani in mano e molto probabilmente ha altri nomi in orbita calciomercato con i quali rinforzare il centrocampo della Juventus caso voglia che Kroos non voglia abbassarsi lo stipendio. Allegri ha già dato chiari apprezzamenti sul tedesco, che potrebbe permettere alla squadra di migliorare le geometrie a centrocampo con l’arrivo di Kroos.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Felipe Anderson idea sempre viva, Yildiz resta (28 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KAMARA PRENDE QUOTA

Come detto in precedenza per il calciomercato della Juventus bisogna stare attenti alle mosse sottotraccia di Giuntoli, se infatti dovesse sfumare il colpo Kroos Calciomercato.com suggerisce un possibile viramento in Germania, più precisamente al Borussia Dortmund. La dirigenza bianconera infatti ha messo gli occhi sul baby talento Kamara per la NextGen. Il classe 2004 è un centrocampista con la naturale predisposizione alla difesa e al ripiegamento, anche se non sono da sottovalutare le doti fisiche che gli permetterebbero di trasformarsi all’occorrenza in un box-to-box.

Calciomercato Juventus news/ Bremer rinnova fino al 2028! A centrocampo... (oggi, 27 dicembre 2023)

Kamara però non risolverebbe il problema del centrocampo della Juventus nel breve periodo, visto che il calciomercato è appena cominciato potrebbe succedere di tutto, ma l’impostazione della Juventus è ben chiara: colpi sostenibili e che vadano a limare i difetti della rosa. La Juventus ha un progetto che la vuole portarla ad essere di nuovo grande nel medio periodo ma senza ingolfare il monte ingaggi con trasferimenti poco futuribili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA