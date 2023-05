Calciomercato Juventus News/ Kulusevski verso il ritorno, piace molto Koopmeiners

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TORNA KULUSEVSKI

È difficile parlare del calciomercato Juventus in questo momento, perché la possibile e probabile nuova penalizzazione non lascia al momento intendere cosa sarà della squadra bianconera nella prossima stagione. Plausibilmente ci sarà un’esclusione dalle coppe europee, ma sarà così anche vincendo l’Europa League? Nel caso dovrebbe intervenire direttamente la Uefa, intanto la Juventus pensa a qualche colpo low cost. Per esempio, Dejan Kulusevski: lo svedese tornerà alla Continassa perché il Tottenham che, a questo punto possiamo pacificamente dirlo, non parteciperà alla prossima Champions League non sarà obbligato a versare 35 milioni di euro per riscattarlo, e dunque lo lascerà libero.

Il che appunto significa che Kulusevski diventerà nuovamente a tutti gli effetti un calciatore della Juventus; bisognerà poi capire se ci sarà spazio per lui nella nuova squadra. I dubbi sono legati all’allenatore ma anche alla sua sistemazione tattica: anche in Premier League, dopo uno straripante avvio, il giovane svedese ha mostrato qualche limite nel doversi creare spazi in partite bloccate e a maglie chiuse (in Champions League poi non è stato un fattore nella doppia sfida contro il Milan), in più nell’attuale 3-5-2 potrebbe giocare come seconda punta adattata, non esattamente il suo ruolo. Vedremo, per ora è presto tracciare bilanci ma staremo a vedere…

SI PESCA DALL’ATALANTA?

Intanto il calciomercato Juventus guarda con particolare interesse in casa dell’Atalanta. Qui, bisogna dirlo, Cristiano Giuntoli può essere la chiave perché le indiscrezioni lasciano intendere che sarebbe soprattutto lui a sponsorizzare questi due colpi: l’attuale direttore sportivo del Napoli può passare alla Juventus, e qualora fosse così uno dei primi obiettivi sarebbe quello di portare in bianconero Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che ha fatto molto bene nell’Atalanta e che può giocare sia come mediano, in una linea a quattro, che come mezzala o eventualmente sulla trequarti, dove Gian Piero Gasperini lo ha utilizzato nel corso di questa stagione.

Sarebbe decisamente più complesso il secondo affare: anche se i rapporti tra Juventus e Atalanta sono ottimi, la base d’asta da cui la Dea vuole partire per il classe 2003 Giorgio Scalvini appare troppo elevata per i parametri della Serie A. Si parla di 40 milioni di euro, soprattutto sulle tracce del difensore ci sono club come Liverpool, Manchester City, Bayern Monaco: davvero complesso spuntarla, in più va ricordato che la Juventus ha fatto un grosso investimento in difesa un’estate fa, prelevando Gleison Bremer dal Torino. Potrebbe quindi “passare la mano” e puntare maggiormente su Federico Gatti, poi eventualmente rivolgersi sempre al calciomercato ma spendendo una cifra minore rispetto a quella che dovrebbe essere sborsata per Scalvini.











