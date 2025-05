CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: C’È UNA PRIORITÀ

Il calciomercato Juventus ha una certezza in più nel costruire la squadra della prossima stagione: la qualificazione in Champions League, raggiunta grazie alla vittoria sofferta di Venezia. Non solo il tesoretto che entra nelle casse della società, anche la possibilità (sulla carta) di alzare la posta circa i profili da cercare, e che possono essere attirati con la partecipazione alla principale coppa europea. Attenzione però: il discorso Champions League riguarda anche qualche elemento che attualmente fa parte della rosa della Juventus, e che con il quarto posto in tasca potrebbe essere più facile trattenere.

Un esempio su tutti: Kenan Yildiz, la cui conferma rappresenta probabilmente una delle priorità per la Vecchia Signora. Il turco ha chiuso la sua seconda stagione alla Juventus in ascesa, firmando 9 gol e 7 assist: a 20 anni compiuti da nemmeno un mese le sue cifre bianconere raccontano di 13 gol e 9 assistenze, numeri che non sono troppo lontani da un altro giovane talento con la maglia numero 10, quell’Alessandro Del Piero che 30 anni fa chiudeva il secondo anno alla Juventus e scriveva 16 reti e 11 passaggi decisivi. Certo: Pinturicchio aveva già messo in bacheca scudetto e Coppa Italia, Yildiz non ha ancora vinto e il contesto è diverso ma, se ci fermiamo alle cifre, queste non mentono.

DA ALLEGRI AL NUOVO ALLENATORE, YILDIZ DA BLINDARE

La conferma o meno di Yildiz è ancora in bilico: le offerte per lui non mancheranno di certo e dipenderà anche da quale sarà la visione del nuovo allenatore ma, ci sentiamo di dire, se sarà Antonio Conte come sembrerebbe allora il salentino potrebbe fare del numero 10 la sua freccia sulla corsia sinistra, o magari prevedere per lui un utilizzo più vicino alla porta, come seconda punta in un ideale 3-5-2 o magari centrale in un 4-2-3-1. Questo lo vedremo, noi certamente possiamo pensare che Kenan Yildiz sia appunto uno dei principali temi all’ordine del giorno per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Se con Massimiliano Allegri era emerso il suo talento in qualche lampo isolato, visto anche il non troppo spazio avuto, con Thiago Motta e poi Igor Tudor il giovane turco si è confermato e, pur lasciando intendere di avere ancora parecchi margini di miglioramento, ha anche dimostrato di poter essere un titolare importante anche in una Juventus vincente. La parola d’ordine è quindi mantenerlo nella rosa: ora Yildiz giocherà il Mondiale per Club (sotto la guida di Tudor) e poi si vedrà, ma Cristiano Giuntoli sta già lavorando per l’adeguamento del contratto.