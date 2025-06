Calciomercato Juventus News: il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco, lo stallo per il serbo prosegue (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL FUTURO DI DUSAN VLAHOVIC

La vicenda legata al nome di Dusan Vlahovic è ormai un tema annoso per il calciomercato Juventus e allora ne dobbiamo parlare anche oggi, sabato 21 giugno 2025, per aggiornarvi sugli ultimi sviluppi circa il futuro dell’attaccante serbo. Verrebbe da dire in realtà che non ci sono grandi aggiornamenti e proprio questa è la notizia principale, perché potrebbe essere difficile sbloccare questo stallo.

Il calciomercato Juventus sta seguendo una politica di rinnovi di contratto abbassando però gli stipendi di circa il 15%: Dusan Vlahovic non ha accettato, anche perché a gennaio 2021 aveva firmato un contratto “a salire”, con un importante bonus fedeltà negli ultimi due anni. Insomma, all’inizio ci avrebbe guadagnato il club, poi con il passare del tempo l’accorso sarebbe stato sempre più favorevole per il serbo.

Di conseguenza Vlahovic aveva fatto inizialmente un sacrificio, perché altrove avrebbe incassato di più nel breve periodo, mentre per la Juventus quella formula era perfetta per garantirsi la fedeltà del bomber che avrebbe dovuto essere il perno del progetto bianconero per molti anni. Poi non tutto è andato come le parti avrebbero desiderato e qui sta il punto.

L’ex Fiorentina adesso non ci sta alla riduzione dello stipendio proprio perché il sostanzioso bonus finale era stato voluto dalla Juventus e quindi Dusan Vlahovic chiede al club che venga riconosciuta la particolarità della sua situazione, con un contratto come se ne vedono raramente nel mondo del calcio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL RISCHIO DI UN ANNO DA “SEPARATO IN CASA”

Stando così le cose, tuttavia, è evidente che per il calciomercato Juventus la situazione di Dusan Vlahovic è bloccata: per la società chi non accetta la riduzione di stipendio è fuori dal progetto, il calciatore non ha invece intenzione di fare al club quello che, dal suo punto di vista, sarebbe un secondo “favore”. A questo punto, per la Juventus paradossalmente il punto a favore sarebbe il cattivo rendimento del serbo nelle ultime stagioni: nei grandi campionati europei non sembra esserci nessuno disposto a offrirgli cifre allivello di quanto il serbo percepisce dalla Juventus, quindi o ridimensiona le pretese oppure accetta proposte da realtà come Turchia o Arabia, che però non lo entusiasmano.

Ovviamente c’è anche lo scenario estremo: nessun accordo, ultimo anno da separato in casa a Torino, con super stipendio ma il rischio di finire fuori dai radar del grande calcio. Ovviamente questa sarebbe una sconfitta anche per il club, che dovrebbe pagare 12 milioni di stipendio annui a quello che sarebbe amassimo un panchinaro di lusso. Siamo ancora a giugno, è probabile che il gioco delle parti si trascini ancora per diverse settimane: insomma, Dusan Vlahovic sembra essere il tormentone perfetto dell’estate 2025 per il calciomercato Juventus…