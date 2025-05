CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA PUNTA DALLA GERMANIA?

Calciomercato Juventus a caccia di un attaccante: ne abbiamo discusso a lungo nelle scorse settimane, è un nervo scoperto della società bianconera a prescindere da quale sarà il nuovo allenatore perché nel ruolo si rischia la rivoluzione. Arkadiusz Milik ha rinnovato ma non ha mai giocato in questa stagione, Dusan Vlahovic viaggia verso la cessione anche per monetizzare, Randal Kolo Muani probabilmente non sarà riscattato o “rinnovato” dal Psg nonostante un finale di stagione in cui sta dimostrando di poter crescere: insomma la Juventus cerca una prima punta di valore sulla quale ricostruire, i nomi sul tavolo ci sono ma bisogna essere consapevoli che le finanze e l’attuale status probabilmente non consentono di arrivare ad un colpo da urlo, che per esempio potrebbe essere Viktor Gyokeres.

Nuovo allenatore Juventus/ Ballottaggio Allegri-Conte, ma dal passato tornano due nomi... (15 maggio 2025)

Tuttavia abbassando le pretese, per così dire, si potrebbe comunque arrivare a un giocatore interessante: per esempio Ermedin Demirovic, che la scorsa estate era stato cercato anche dal Milan. Ha 27 anni ed è bosniaco, ma dal 2020 è in Bundesliga: Friburgo e Augsburg prima di arrivare allo Stoccarda in questa stagione, magari non un profilo di primissimo piano ma comunque un centravanti capace di giocare anche sugli esterni all’occorrenza, che negli ultimi due anni ha realizzato 29 gol in 66 partite del campionato tedesco. Le cifre non sono da buttare via, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro: il calciomercato Juventus lo tiene in considerazione, per ora senza affondare il colpo ma consapevole di poterci comunque provare, staremo dunque a vedere se sarà così.

Calciomercato Juventus News/ Si avvicina un big a zero, occhi su un giovane spagnolo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAMBIA ANCHE IL PORTIERE?

Un altro ruolo nel quale il calciomercato Juventus può intervenire è quello del portiere. Intendiamoci: Michele Di Gregorio è reduce da una stagione che possiamo considerare positiva, soprattutto tenendo in conto che la difesa bianconera ha perso quasi subito Gleison Bremer e si è mostrata tutt’altro che affidabile. L’ex portiere del Monza ha fatto il suo, e potrebbe in ogni caso essere confermato: da tempo però si dice che la Juventus potrebbe cambiare anche in questo ruolo, ancora scottata da come Wojciech Szczesny si è rimesso in gioco al Barcellona e desiderosa di mettere le mani su un estremo difensore con il quale blindare davvero la porta nei prossimi anni. Il sogno resta quello di Gianluigi Donnarumma, che qualche tempo fa era gravitato in orbita bianconera e forse non solo virtualmente.

Calciomercato Juventus News/ Colpo dagli Usa, arriva il pupillo di Messi! In difesa un altro portoghese...

Su di lui però, sempre che lasci il Psg a parametro zero, è forte anche e soprattutto l’Inter e ci sarebbero tantissime big pronte a metterlo sotto contratto, potendogli garantire un ingaggio non indifferente. Così il calciomercato Juventus si guarda intorno: solitamente ha sempre pescato dal nostro campionato avendo pochissimi stranieri: negli ultimi 25 anni, come titolari, solo Edwin Van der Sar e appunto Szczesny, che però giocava già nel nostro campionato. Stando su questo scenario, Zion Suzuki potrebbe essere l’ideale: si è messo in gran luce con il Parma e non sono in pochi a giurare che possa diventare fortissimo nel giro di poco tempo. Dunque attenzione: per ora il prossimo portiere rimane Di Gregorio, ma il calciomercato Juventus non dorme mai…