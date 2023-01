CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ La richiesta per Kiwior, piace Posch del Bologna

Calciomercato Juventus news, ecco quanto vuole lo Spezia per Kiwior

La Juventus continua a lavorare in vista del futuro in questi giorni della sessione invernale di calciomercato. I bianconeri stanno valutando diversi profili per cercare di sistemare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri e per quanto riguarda il reparto arretrato c’è un nome in particolare che solletica la Vecchia Signora, ovvero quello di Jakub Kiwior dello Spezia. Accostato anche a Milan e Napoli, come riporta Tuttosport il polacco ha però una valutazione da 20 milioni di euro, cifra questa al momento proibitiva per la Juve che rischia di farsi battere dalla concorrenza dovendo prima monetizzare da qualche cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Depay è più lontano, McKennie rifiuta l'Aston Villa

Calciomercato Juventus news, nel mirino anche Stefan Posch

Sempre ragionando in ottica difesa, la Juventus avrebbe messo nel mirino un altro calciatore che milita in Serie A in questa finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Stefano Posch, difensore centrale sotto contratto con il Bologna fino a giugno poichè in prestito dall’Hoffenheim. L’austriaco classe 1997 piace ai piemontesi anche per la sua capacità di poter giocare con discreto successo pure nel ruolo di esterno destro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Salisburgo, non solo Okafor: piacciono Pavlovic e Sučić

Calciomercato Juventus news, Cherubini in dubbio per il futuro

In casa Juventus questo mese di calciomercato segna anche l’insediamento del nuovo consiglio d’amministrazione con le nomine delle varie cariche dirigenziali dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe essere rimpiazzato da un nuovo elemento come ad esempio i tanto chiacchierati Cristiano Giuntoli del Napoli o Daniele Massara del Milan. Lo stesso Cherubini non dovrebbe quindi essere promosso a direttore generale come ipotizzato inizialmente.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Concorrenza per Kiwior, idee Zielinski ed Okafor

© RIPRODUZIONE RISERVATA