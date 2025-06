Calciomercato Juventus News: il difensore spagnolo vuole tornare in Europa. Per il francese invece si pensa ad un nuovo prestito (29 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LAPORTE IN POLE

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di un difensore. I risultati del trio titolare con Kalulu, Savona e Kelly non sono stati esaltanti sia nel match con il Wydad Casablanca (grave errore di reparto sul momentaneo 2-1) sia nella batosta per 5-2 contro il Manchester City.

La situazione dunque è completamente da rivedere e per questo la società sta lavorando per acquistare un profilo adatto a migliorare il reparto arretrato. Al momento sono tre i nomi su cui sta lavorando il club bianconero.

Quello più probabile ad oggi è Laporte dell’Al Nassr, francese ex Manchester City che ha chiesto la cessione al club arabo di Cristiano Ronaldo. Il giocatore vorrebbe respirare d nuovo l’aria di calcio europeo e per questo i bianconeri possono essere la soluzione migliore.

Gli altri due sono Balerdi e Senesi: l’attuale difensore del Marsiglia difficilmente verrà ceduto da De Zerbi mentre il giocatore del Bournemouth è più accessibile, ma al tempo stesso toccherà spendere una cifra importante.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI LAVORA PER KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus vuole provare a mantenere in rosa Kolo Muani. L’attaccante francese ha trascorso l’ultima stagione in prestito ai bianconeri, prolungando il suo periodo alla Vecchia Signora per il Mondiale per Club.

Una volta terminato, il giocatore farà il suo rientro al Paris Saint Germain, ma potrebbe non rimanere a Parigi. La Juve lo vorrebbe a titolo definitivo però il PSG chiede la bellezza di 70 milioni, decisamente troppo per le tasche juventine.

L’ultima idea è quella più percorribili vale a dire il prolungamento ulteriore per tutta la stagione 2025/2026. L’ex Francoforte si è trovato molto bene a Torino con 8 gol in 16 partite di campionato. Seguiranno aggiornamenti.