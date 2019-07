Calciomercato Juventus News/ L’Arsenal ci prova per Kean, ma… (ultime notizie)

Moise Kean continua ad essere un nome centrale nel calciomercato della Juventus che deve prendere in fretta una decisione. Da un lato c’è la consapevolezza di avere un gioiellino di appena 19 anni tra le mani, dall’altra quella di non poter affidare l’attacco a lui per provare a vincere la Champions League. E’ così che si fanno largo diverse società, pronte ad offrire al giovane italiano una maglia da titolare. Tra queste si è parlato molto del Milan e dell’Everton, ma l’ultima squadra a puntarlo con grande interesse è l’Arsenal. Secondo SportMediaset uno dei nodi rimarrebbe il contratto in scadenza 2020 che il giovane non ha ancora rinnovato su indicazione di Mino Raiola pronto a pretendere un sostanzioso ritocco verso l’alto. Intanto i Gunners vogliono accelerare e provare a chiudere subito.

Calciomercato Juventus news, Higuain sogna di rimanere a Torino

Continuano le voci di calciomercato in casa Juventus che interessano Gonzalo Higuain. La Roma pressa, ma il calciatore ha deciso vuole rimanere a Torino. Non è dunque da escludere che possa essere proprio il Pipita uno dei “grandi acquisti” dell’estate 2019 bianconera. Tirato a lucido il centravanti argentino sa di giocarsi una chance importante per il futuro in questa tournée in giro per il mondo. A suon di gol vuole convincere il suo mentore Maurizio Sarri a trattenerlo nonostante la società sembra aver già preso la sua decisione. La società piemontese potrebbe anche prendere la decisione di non cederlo per mancanza di alternative. Al momento infatti su Higuain c’è solo la Roma di Gianluca Petrachi che non ha ancora presentato un’offerta in grado di soddisfare i bianconeri. Rimangono quei 97 milioni di euro spesi nell’estate del 2016 che rischiano di generare una clamorosa minusvalenza.

