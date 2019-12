Calciomercato Juventus news/ L’Arsenal di Arteta punta a Adrien Rabiot, ma Sarri …

Per il calciomercato in casa Juventus, il nome forte in uscita già nella finestra di gennaio è certo quello di Adrien Rabiot. Come abbiamo già visto prima il francese non ha affatto graffiato in avvio di stagione e benchè Maurizio Sarri e lo staff tecnico della Vecchia Signora abbia preso le sue difese anche in tempi recenti, certo le voci di una pronta cessione già nella prossima finestra invernale di mercato rimangono molto forti. Secondo poi le ultime indiscrezioni che ci arrivano dall’Inghilterra e per la precisione dal Times, pare che il centrale abbia anche già un possibile acquirente. Sarebbe infatti l’Arsenal del nuovo tecnico Mikel Arteta a volersi fare avanti per il cartellino del centrocampista: pare però che per ora il club dei Gunners non abbia espresso più di un semplice interessamento. Non va dimenticato che, benchè dalla eventuale cessione di Rabiot la Juventus realizzerebbe una grande plusvalenza (è stato acquistato a parametro zero dal Paris Saint Germain in estate) per il momento per la Vecchia Signora sarà Emre Can il primo a dover fare le valigie nelle prossime settimane. La sensazione è che senza l’offerta giusta Rabiot non partirà, non prima di giugno almeno: staremo a vedere.

