Calciomercato Juventus News/ Laurienté può arrivare in saldo, Arsenal forte su Vlahovic (oggi 2 maggio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LAURIENTÉ A PREZZO DI SALDO?

Il primo punto all’ordine del giorno è il nuovo allenatore, ma intanto il calciomercato Juventus pensa a come migliorare la sua rosa: secondo le indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, un nome che viene sondato con attenzione è quello di Armand Laurienté. Negli ultimi giorni è trapelata qualche conferma per il passaggio di Thiago Motta alla Juventus; con lui verosimilmente arriverebbe anche un nuovo modulo, il 4-2-3-1 utilizzato nel Bologna che poi sul campo può agilmente trasformarsi in un 4-1-4-1 o un 4-3-3 a seconda dei casi, e anche a partita in corso. Il concetto però rimane lo stesso: serviranno esterni offensivi, attualmente la Juventus non ne ha troppi in rosa perché, escludendo Federico Chiesa il cui futuro è incerto, Filip Kostic è in uscita e Samuel Iling Junior difficilmente sarebbe un titolare fisso.

Ecco allora l’idea Laurienté, che stuzzica anche perché il Sassuolo è vicino alla retrocessione: oggi il classe ’98 viene valutato circa 12 milioni di euro, ma con una discesa in Serie B i neroverdi potrebbero venderlo a prezzo di saldo (dovranno poi girare il 20% della cifra al Lorient, da cui l’hanno acquistato due anni fa). Laurienté potrebbe essere un giocatore utile a Thiago Motta, magari anche lui non titolare inamovibile ma buona alternativa a Chiesa o chi per lui; la Juventus del futuro inizia a delinearsi anche se per il momento sono solo indiscrezioni, e finchè non ci sarà il nuovo allenatore difficilmente si muoverà qualcosa in termini concreti.

L’ARSENAL NON MOLLA VLAHOVIC

Un’altra notizia da riportare circa il calciomercato Juventus è quella legata a Dusan Vlahovic. Il serbo, 33 gol in Serie A con la maglia bianconera, continua a stuzzicare alcune big all’estero, tra cui l’Arsenal che secondo il portale Give me Sport avrebbe messo sul piatto un’offerta da 65 milioni di euro. Sono tanti soldi con cui la Juventus potrebbe intervenire parecchio sul calciomercato in entrata, ma sembra che per il momento la Vecchia Signora non voglia mollare: per adesso infatti la volontà della società bianconera è quella di confermare Vlahovic, che in questa stagione ha dato risposte importanti (16 gol) ed è ancora giovane e “migliorabile”, avendo inoltre dimostrato attaccamento alla maglia.

Chiaramente però non è una parola fine su un’eventuale cessione: gli scenari infatti possono cambiare e in questo caso ne individuiamo due. Il primo è quello che riguarda Joshua Zirkzee, che piace molto al Milan ma che potrebbe arrivare in orbita Juventus con l’avvento di Thiago Motta, che probabilmente ne chiederebbe l’acquisto; con il giovane olandese nel motore, i bianconeri potrebbero accettare di vendere Vlahovic ma l’Arsenal dovrebbe comunque aumentare la sua offerta, forse facendola arrivare a 70 milioni. Vedremo, sarà comunque un’estate calda per la Juventus perché bisognerà anche lavorare sul ritorno in Europa, sperando ovviamente che sia Champions League.











