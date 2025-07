Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Montipò tra i pali bianconeri? 19 luglio 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO E’ AD UN PASSO

Il calciomercato Juventus sta per ultimare un’operazione che sembra quasi diventata una sorta di tormentone visto il suo protrarsi da ormai svariate settimane. Stiamo parlando dell’interesse bianconero espresso nei confronti di Jadon Sancho, esubero del Manchester United che aveva lasciato durante la scorsa stagione per giocare in prestito col Chelsea.

I londinesi, anche a causa della presenza eccessiva di calciatori all’interno della propria rosa, ha deciso di non trattenerlo rispedendolo indietro ai Red Devils che sembrano pronti a liberarsene definitivamente a fronte di una proposta congrua alle loro valutazioni. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la Juve avrebbe raggiunto l’accordo per la conclusione dell’affare.

L’esterno offensivo di nazionalità inglese, secondo Sportmediaset, firmerà con gli italiani fino al 2029 percependo 6 milioni di euro netti più bonus all’anno. Tramite il nuovo contratto quadriennale il venticinquenne si starebbe dunque dimezzando lo stipendio che riceve attualmente dallo United, dove i dirigenti sono più che felici di alleggerirsi da questo ingente peso.

Il calciomercato Juventus avrebbe dunque alzato l’offerta da 17 milioni di euro respinta in questi giorni aggiungendo dei bonus utili a soddisfare maggiormente la richiesta iniziale. In scadenza comunque nel 2026, la compagine guidata da Ruben Amorim non vuole concedere troppo rispetto alla stima da 25 milioni effettuata per il cartellino del classe 2000. Stando però ai britannici del The Sun, il Nottingham Forest starebbe provando ad inserirsi ed il dg Comolli dovrà sbrigarsi se non vorrà essere battuto dalla concorrenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER LA PORTA C’E’ MONTIPO’

Non solo giocatori di movimento per il calciomercato Juventus in questo mese di luglio. I piemontesi avrebbero infatti messo gli occhi anche su un estremo difensore su cui puntare da qui al prossimo futuro oltre a Di Gregorio, ovvero Lorenzo Montipò. Sotto contratto con l’Hellas Verona fino al termine della prossima stagione, e quindi sino a giugno 2026, il portiere potrebbe essere ceduto subito dai veneti se non troveranno l’intesa per il rinnovo.

Dal canto suo, lo stesso Montipò dovrebbe a sua volta premere per il trasferimento a Torino. I bianconeri riflettono sull’eventuale addio di Mattia Perin, il quale lascerebbe la Vecchia Signora solo per giocare da titolare con una squadra che disputa le coppe europee così da farsi notare anche in ottica Nazionale ed eventualmente per fare da secondo a Donnarumma al Mondiale. Un altro nome in orbita Juve per la porta è quello di Emil Audero del Como.