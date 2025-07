Calciomercato Juventus News: un indizio social a commento dell'ufficialità di Jonathan David scatena la fantasia dei tifosi bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SEGNALI DA LILLE?

Il calciomercato Juventus ha appena ufficializzato l’acquisto di Jonathan David, e ora la nuova suggestione arriva sempre da Lille. Intendiamoci: siamo nel campo degli indizi social e non sempre le dinamiche Instagram corrispondono alla realtà, ma intanto i tifosi bianconeri hanno iniziato a sognare il doppio colpo.

Il motivo è presto detto: sotto il post con il quale la Juventus ha annunciato la chiusura dell’affare David, è arrivato un commento che non è passato inosservato. Quello di Edon Zhegrova, anche lui in forza al Lille nel quale gioca dal gennaio 2022, acquistato dal Basilea con un contratto quadriennale.

Ora: va detto che l’esterno kosovaro ha giocato con David per tre anni e mezzo e dunque è del tutto naturale che possa aver espresso soddisfazione per il trasferimento del canadese alla Juventus, ma a fare breccia nel cuore dei tifosi bianconeri è stato quell’emoji con i due occhi che scrutano.

Spesso e volentieri nel linguaggio social significa qualcosa come “occhi aperti, sta succedendo qualcosa”. L’avvocato del diavolo direbbe che Zhegrova intendesse dire che sarà bello vedere David con la Juventus, un attestato di stima e nulla più; i più fiduciosi invece che davvero il kosovaro si stia preparando a firmare per la Vecchia Signora. Dove sta la verità?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ZHEGROVA-JUVENTUS, QUALCOSA DI VERO?

Davvero il calciomercato Juventus chiuderà anche l’operazione Edon Zhegrova? Da capire: sicuramente il calciatore kosovaro piace da tempo alla Vecchia Signora e non solo, di lui solo per rimanere in Serie A se ne è parlato anche in ottica Napoli.

Il classe ’99, nato in Germania, è un esterno mancino che soprattutto all’inizio della stagione ha incantato nel Lille: la Juventus suo malgrado lo ha osservato da vicino il 5 novembre scorso al Pierre Mauroy, suo l’assist che ha mandato in porta proprio Jonathan David per il vantaggio transalpino, poi impattato dal rigore di Dusan Vlahovic.

Purtroppo la stagione di Zhegrova è finita a dicembre: un problema agli adduttori gli ha impedito di scendere ancora in campo, con il Lille si contano appena 21 presenze con 8 gol e 2 assist, il bottino rimane comunque ottimo per un laterale (che gioca a piede invertito) ma la tenuta fisica dopo questo infortunio è un grosso punto di domanda.

Ad aiutare potrebbe essere la scadenza del contratto, giugno 2026: Zhegrova aveva già lanciato segnali circa la volontà di non rinnovare, il prezzo da 25 milioni di euro potrebbe abbassarsi per questo e per gli oltre sei mesi di inattività, certamente per il calciomercato Juventus sarebbe un rischio ma forse il gioco potrebbe valere la candela. Bisognerà eventualmente prendere una decisione in merito…