Il calciomercato Juventus aspetta di concludere il ritorno di Randall Kolo Muani, impossibile senza prima la cessione di Dusan Vlahovic
Calciomercato Juventus News: Dusan Vlahovic cercato dal Napoli
I bianconeri devono ancora sciogliere parecchi dubbi per la squadra della prossima stagione e nelle ultime settimane in questa sessione estiva cercheranno di farlo tramite cessioni importanti e l’acquisto di giocatori che possano prendere il posto che verrà lasciato dagli eventuali addii.
La dirigenza sembra aver nuovamente spostato l’interesse del calciomercato Juventus in attacco dove si vuole aggiungere un nuovo giocatore che giochi alle spalle di David in coppia con Yildiz ma soprattutto risolvere la grana Dusan Vlahovic che nonostante le numerose avance è ancora un membro della squadra bianconera.
La sua permanenza in realtà potrebbe fermarsi proprio nelle prossime ore visto che, in seguito all’infortunio di Lukaku che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane, il Napoli ha chiesto alla Juventus la disponibilità per acquistare l’attaccante serbo senza però aver ancora presentato un’offerta ufficiale.
La Vecchia Signora non si farebbe problemi a cedere il giocatore ad una diretta concorrente per lo scudetto ma per farlo dovranno essere soddisfatte le sue condizioni ovvero un’offerta tra i 15 e i 20 milioni per il cartellino forniti immediatamente o con un prestito ma con obbligo di riscatto.
Calciomercato Juventus News: Randall Kolo Muani rimane il sogno di Tudor
In caso la trattativa con i partenopei vada a buon fine il calciomercato Juventus andrebbe a chiudere il ritorno di Randall Kolo Muani, il primo e vero obiettivo per l’attacco bianconero il cui ritorno in prestito è bloccato dall’ingaggio elevato che potrebbe essere coperto solo alleggerendo il monte ingaggi.
L’attaccante francese di ventisei anni aspetta solo i bianconeri e come successo nella scorsa stagione è già stato avvisato che non verrà impiegato da Luis Enrique per tutta la prossima stagione, la sua duttilità permetterebbe a Tudor di schierare una formazione con due punte o con il francese alle spalle del nuovo acquisto canadese.
Se invece la permanenza di Vlahovic dovesse rivelarsi inevitabile la dirigenza della Juventus andrebbe su un profilo leggermente diverso da quello del giocatore del PSG, uno con caratteristiche più da esterno puro come Jadon Sancho o Edon Zhegrova, ventiseienne kosovaro del Lille seguito anche da Napoli e Olympique de Marseille.
Per il giocatore la richiesta è di 25 milioni per via del suo contratto in scadenza nel 2026 ma i bianconeri preferirebbero abbassarla leggermente andando ad inserire il cartellino di un giocatore che potrebbe essere uno tra Kostic, Djalò, Arthur o Rugani.