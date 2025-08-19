Calciomercato Juventus News: Manuel Locatelli ha rifiutato l'offerta dell'Al Ahli, ma la società bianconera potrebbe pensarci...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AL AHLI SU LOCATELLI

L’ultima notizia di calciomercato Juventus è quella che riguarda un’offerta pervenuta alla Continassa per Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha infatti ricevuto una proposta concreta dall’Al Ahli: a lui un contratto da 12 milioni di euro a stagione, alla Juventus invece 25 milioni per il cartellino.

L’Al Ahli, allenato da Matthias Jaissle, ha in rosa anche calciatori che sono passati dalla nostra Serie A come Franck Kessie (un obiettivo della stessa Juventus), l’ex bianconero Merih Demiral e Roger Ibañez, poi ancora volti noti del calcio europeo da Ivan Toney a Enzo Millot passando per Edouard Mendy, già portiere del Chelsea.

La risposta di Locatelli? Rifiuto, in questo momento ha vinto la fedeltà alla squadra bianconera e la responsabilità nel dover essere il capitano del nuovo corso targato Igor Tudor. Locatelli dunque resta alla Juventus? Al momento potremmo dire di sì, ma ci sentiamo di lasciare ancora un punto di domanda aperto perché le strade del calciomercato possono cambiare nel giro di poche ore.

In più, perché comunque la Vecchia Signora deve ancora completare la sua rosa e una cessione importante potrebbe aiutare a mettere insieme gli ultimi tasselli. Comunque: difficilmente Locatelli se ne andrà ma la possibilità esiste, e adesso vedremo cosa potrebbe succedere da qui alle prossime settimane.

PERCHÈ LOCATELLI PUÒ LASCIARE LA JUVENTUS

Il calciomercato Juventus deve fare i conti con questa offerta pervenuta sul tavolo per Manuel Locatelli. A oggi la proposta è stata rifiutata dal calciatore ed è la cosa più importante, per quanto riguarda invece la società qualche valutazione in corso potrebbe comunque esserci. Tradotto: chiaramente al 19 agosto, con ben poco tempo a disposizione, la Juventus non può permettersi di accettare 25 milioni di euro per un titolare (e capitano, appunto) perché con questa somma tra le mani non potrebbe sostituirlo degnamente in così poco tempo, basti pensare che per Morten Hjulmand, che fa parecchia gola, il prezzo pare essere addirittura di 80 milioni.

C’è un ma in questo scenario, e prevede che l’Al Ahli alzi la posta: la disponibilità economica certamente non manca, se gli arabi dovessero aumentare l’offerta facendola arrivare anche a 35-40 milioni allora la Juventus potrebbe cominciare a ragionare in un altro modo, magari pensare di inserire il già citato Kessie nella trattativa o comunque avere la consapevolezza di poter spendere quel tesoretto in un modo diverso e maggiormente competitivo. Succederà? Non lo sappiamo chiaramente, ma è un’eventualità di cui comunque tenere conto; a quel punto a Locatelli potrebbe essere chiesto un sacrificio per il bene della società, detto che poi l’ultima parola spetterebbe a lui e che per il momento la Juventus sta anche pensando, più che giustamente, a trattenere gli uomini importanti per lo spogliatoio. Staremo comunque a vedere…