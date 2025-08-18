Calciomercato Juventus news: Manuel Locatelli è richiesto dall'Arabia Saudita, sono giorni vivaci per il centrocampo dei bianconeri (18 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LOCATELLI TENTATO DALL’ARABIA

Il centrocampo resta al centro dell’attenzione per il calciomercato Juventus in questi giorni subito dopo Ferragosto. Vi abbiamo parlato di un possibile nome in entrata, cioè quello di Sergi Altimira del Betis Siviglia, ma bisogna stare attenti anche in uscita, dove infatti ci sono le sempre pericolose sirene arabe per Manuel Locatelli.

L’Al Ahli è sicuramente la squadra più celebre del rampante calcio arabo, può mettere sul piatto anche il titolo di campione d’Asia in carica e vanta in rosa già diverse conoscenze del calcio italiano, in questo momento ad esempio Franck Kessié e Roger Ibanez, ma adesso avrebbe messo nel mirino appunto Manuel Locatelli.

Gli arabi infatti starebbero cercando un centrocampista difensivo e secondo La Gazzetta dello Sport il prescelto sarebbe appunto il bianconero, già campione d’Europa con la nostra Nazionale nel 2021, nell’estate che per Manuel Locatelli segnò anche il passaggio dal Sassuolo alla Juventus, inizialmente con la formula del prestito biennale che scatenò non poche polemiche.

Quattro anni dopo, il centrocampista cresciuto nel Milan e che si era rivelato all’attenzione generale proprio grazie a un gol contro la Vecchia Signora, è diventato un punto fermo della Juventus, con la quale vanta infatti ben 183 presenze e sei gol in partite ufficiali: numeri che però potrebbero restare definitivi se si concretizzasse il corteggiamento arabo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LOCATELLI INCEDIBILE PER I BIANCONERI

Come sempre in questi casi, sono i soldi al centro dell’attenzione. Per il calciomercato Juventus infatti dobbiamo registrare un’offerta di circa 25 milioni di euro da parte dell’Al Ahli per il cartellino del centrocampista, ma soprattutto gli arabi sarebbero pronti a proporre a Manuel Locatelli uno stipendio annuale in doppia cifra, che evidentemente sarebbero una grossa tentazione, d’altronde necessaria per cercare di convincere un calciatore ad accettare quello che evidentemente sarebbe un passo indietro a livello tecnico nella sua carriera.

Per il momento comunque il rischio non dovrebbe porsi, perché la Juventus non ha neanche preso in considerazione l’offerta degli arabi per Manuel Locatelli, che è infatti un giocatore ritenuto di importanza fondamentale nel nuovo progetto tecnico affidato al confermato allenatore Igor Tudor, che per la prima volta potrà preparare la stagione alla guida dei bianconeri fin dall’inizio. Locatelli è ritenuto decisivo anche all’interno dello spogliatoio, l’Al Ahli potrebbe rilanciare fino a 30 milioni, ma nemmeno questa cifra dovrebbe bastare. I tifosi bianconeri possono stare tranquilli…