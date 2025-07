Calciomercato Juventus News: l'esterno ha salutato il Real Madrid dopo oltre 10 anni. Il club di Parigi ci prova per il centrocampista (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TENTATIVO PER VAZQUEZ

Il calciomercato Juventus si sta pian piano delineando. L’arrivo di David in attacco è stato manna dal cielo perché permette ai bianconeri di gestire le situazioni Kolo Muani e Vlahovic senza il rischio di rimanere senza centravanti.

Sul francese c’è un grosso punto di domanda relativo all’effettivo nuovo prestito che prolungherebbe di un’altra stagione la permanenza del calciatore di proprietà del PSG. Su Vlahovic invece si contano i giorni prima dell’offerta ufficiale del Milan.

Calciomercato Juventus News/ Stop per Kolo Muani, il motivo. Offerto un veterano svincolato (18 luglio 2025)

In difesa, precisamente sulle corsie laterali, sta tenendo banco la questione Lucas Vazquez. Dopo una via al Real Madrid, lo spagnolo ha salutato i Blancos per cambiare aria e i bianconeri potrebbero approfittarne offrendo un biennale.

CALCIOMERCATO UVENTUS, THURAM VERSO L’ADDIO?

Il calciomercato Juventus dovrà però guardarsi dalle grandi offerte che potrebbero arrivare per i propri calciatori. Savona per esempio è nel mirino del Newcastle e i Magpies sono intenzionati ad offrire 30 milioni per il bianconero.

Calciomercato Juventus News/ Savona, il Newcastle ci prova. Hjulmand costa carissimo (18 luglio 2025)

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche il futuro di Thuram è tutto da scrivere: sul centrocampista francese c’è fortissimo il Paris Saint Germain che vorrebbe migliorare il reparto con l’arrivo dell’ex Monaco e Llile.

Se dovesse partire Thuram, la Juventus non avrebbe dubbi sul sostituto ovvero Hjulmand. Ex giocatore Lecce e ora allo Sporting Lisbona ha una clausola rescissoria di 80 milioni, ma il club biancoverde può scendere fino a 50 milioni.