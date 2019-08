Calciomercato Juventus News/ Mandzukic alla porta, sfuma Zaniolo (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus è bloccato dai colpi in uscita che tardano ad arrivare. Tra i nomi dei prossimi partenti c’è Mario Mandzukic, che a dire il vero al momento non ha ricevuto offerte concrete ma solo sondaggi. Piaceva al Manchester United, che però non ha affondato il colpo e non potrà farlo vista la chiusura del calciomercato. Piace moltissimo al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund che farebbero anche uno sforzo per riportarlo in Bundesliga. Secondo TuttoJuve poi sarebbe emersa la possibilità di un altro club molto interessato al calciatore. Supermario infatti sarebbe entrato nel mirino del Monaco alla ricerca di una prima punta di livello per completare il suo parco attaccanti.

Calciomercato Juventus news, sfuma Zaniolo

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus c’era Nicolò Zaniolo della Roma, che al momento sembra però essere definitivamente sfumato. Il calciatore ex Entella infatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla squadra giallorossa, prolungando il suo accordo, con tanto di ritocco dell’ingaggio, fino al 30 giugno del 2024. I capitolini continuano comunque a parlare con i bianconeri dopo lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Nel mirino ci sono infatti Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. Non è da escludere che la vecchia signora possa decidere di mettere all’interno dell’affare una promessa per l’acquisto futuro proprio di Zaniolo.

