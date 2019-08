CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Mandzukic dice no al PSG (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus vede i dirigenti al lavoro per sbloccare alcune importanti trattative in uscita. Per una potrebbero scendere però i titoli di coda, arrivando a una conferma forzata. Mario Mandzukic infatti ha detto di no ad un eventuale trasferimento al Paris Saint Germain, che al momento sembrava l’opzione maggiormente concreta per veder partire il croato, molto indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Mandzukic non sarebbe però convinto della possibilità di accettare un trasferimento negli ultimi giorni di mercato, per quella che potrebbe rivelarsi una scelta frettolosa ad un bivio importante della sua carriera. Il croato sarebbe dunque pronto ad accettare anche panchina e tribuna fino a gennaio, per poi decidere con calma il da farsi. Nelle ultime ore per il centravanti si è affacciata la Roma, che potrebbe chiudere un maxi scambio parallelo alla trattativa-Rugani, ma l’ingaggio di Mandzukic al momento è un fattore che scoraggia i giallorossi relativamente a quella che sarebbe una temeraria operazione last minute.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONFERMATO DEMIRAL

Il calciomercato della Juventus potrebbe dunque far registrare una conferma forzata, quella di Mario Mandzukic, ma c’è un’altra conferma sulla quale i dirigenti juventini operano con grande convinzione. E’ quella del turco Demiral, che farà parte della batteria di difensori a disposizione di Maurizio Sarri. Demiral piace da parecchio tempo al Milan e non è un mistero, ma se la Juventus sfoltirà qualcosa in difesa il sacrificato sarà Rugani e non l’ex Sassuolo, sul quale comunque i bianconeri hanno a inizio mercato operato un investimento di circa 18 milioni di euro. Una cifra non indifferente e dunque le proposte rossonere sono state rispedite al mittente, con il 21enne turco che potrà mettersi alla prova sul palcoscenico prestigioso dell’Allianz Stadium. Su Rugani comunque la Juventus non sembra intenzionata a fare sconti alla Roma, con il cartellino del difensore valutato, considerando anche l’inserimento nella trattativa del giovane talento capitolino Riccardi, circa 30 milioni di euro.

