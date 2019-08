Calciomercato Juventus News/ Mandzukic frenata Bayern, intanto Neymar…

Il calciomercato della Juventus al momento sembra bloccato, anche se la sensazione è che davanti qualcosa di importante si farà sia in entrata che in uscita. Continuano a moltiplicarsi le voci su Neymar Jr che da tutta l’estate fa parlare di sè per l’addio al Paris Saint German, ma che al momento non si è ancora mosso da Parigi. Secondo Calciomercato.com pare che alla fine di giugno l’entourage del calciatore abbia contattato Fabio Paratici per mettere in piedi una clamorosa trattativa con la Juventus bianconera che si è mostrata piuttosto negativa nel provare a chiudere l’affare anche per motivi economici. Intanto Le Parisien afferma come il calciatore brasiliano abbia deciso il suo futuro, la volontà pare quella di ritornare al Barcellona dove finora ha dato il meglio di sé stesso.

Calciomercato Juventus news, il Bayern frena per Mandzukic

Tra gli esuberi di calciomercato in casa Juventus c’è sicuramente Mario Mandzukic, giocatore che sembra essere fuori dai progetti di Maurizio Sarri. L’attaccante croato ha dato tanto ai bianconeri, ma la sua avventura a Torino sembra essere giunta al termine dopo anni di grandissimo amore. Secondo la Bild pare però che il Bayern Monaco, in un primo momento molto interessato, si sia tirato indietro per l’acquisto del croato tra l’altro già in passato in Baviera. Attenzione dunque al Borussia Dortmund che al momento rimane l’unica squadra seriamente interessata al giocatore che in passato ha vestito anche le maglie di Wolfsburg e Atletico Madrid. Difficile pensare che possa rimanere a Torino, anche se giunti a questo punto questa possibilità non è del tutto da escludere.

