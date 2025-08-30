Calciomercato Juventus news: Xabi Alonso allontana il centrocampista così come Nicolas Jackson non vestirà la maglia bianconera (30 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHIO ANCHE A MOLINA

Il calciomercato Juventus sta cercando di portare a Igor Tudor un esterno difensivo. Si è parlato a lungo di Arnau Martínez del Girona e di Nahuel Molina all’Atletico Madrid, ma nelle ultime ore è tornato di moda un altro nome importante come quello di Noussair Mazraoui.

L’attuale terzino del Manchester United si era messo in mostra all’Ajax tra il 2018 e il 2022, raggiugendo le semifinali di Champions League nel 2019. Dopodiché prima il passaggio al Bayern Monaco e poi ai Red Devils da cui però potrebbe ben presto separarsi.

Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Comolli sarebbe disposto ad avanzare un’offerta importante per migliorare la corsia laterale inserendosi al meglio nel 3-4-2-1 del tecnico croato confermato dopo l’ultima parte della scorsa stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NIENTE CEBALLOS E JACKSON

Il calciomercato Juventus non trova invece conferme sul nome di Dani Ceballos. Il 29enne del Real Madrid è stato accostato ai bianconeri, ma Xabi Alonso ha confermato che si trattano di voci prive di fondamento essendo un elemento importante ai Blancos.

In attacco continua il caso Kolo Muani. Il calciatore piace alla Juventus e viceversa, anche se i 55/60 milioni cominciano a pesare idealmente a bilancio considerando la permanenza ormai fatta e finita per quanto riguarda Vlahovic.

Si aprono dunque piste più economiche rispetto a Kolo Muani come per esempio Openda che potrebbe cambiare anche l’assetto tattico. Niente da fare per Nicloas Jackson che vestirà la maglia del Bayern Monaco.