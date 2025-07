Il calciomercato Juventus ha individuato in Arnau Martinez il perfetto sostituto di Nicolò Savona. Samuel Mbangula vola in Germania a titolo definitivo

Calciomercato Juventus News: Samuel Mbangula lascia i bianconeri

La dirigenza bianconera continua ad essere alla ricerca di un giocatore per il reparto offensivo da aggiungere a quelli già presenti nella rosa, ma per poter portare a termine l’operazione ha bisogno di alcune cessioni che liberino spazio nella squadra e soprattutto che possano finanziare l’acquisto.

Il calciomercato Juventus per questo sta valutando tutte le offerte che sta ricevendo per i suoi giocatori, tranne per alcuni pochi incedibili come Yildiz e Bremer, cercando la situazione migliore per poi buttarsi con tutte le proprie forze su Sancho, il primo obiettivo del mercato.

La prima cessione che verrà conclusa è quella di una delle migliori sorprese dell’ultimo anno, Samuel Mbangula che per il cambio di modulo e la troppa concorrenza nel suo ruolo ha preferito provare una nuova esperienza, l’esterno belga era già stato ceduto al Nottingham Forest, insieme al suo compagno Weah che però ha fatto saltare la cessione.

Ora il ventunenne ha trovato un secondo club interessato e in poco tempo si è concluso il suo addio, andrà a giocare in Germania, nella Bundesliga, con la maglia del Werder Brema che investirà 10 milioni più 3 di bonus.

Calciomercato Juventus News: Arnau Martinez il sostituto di Nicolò Savona

Altra cessione che a sorpresa potrebbe essere portata avanti dal calciomercato Juventus è quella di un esterno, infatti oltre ad Alberto Costa che spinge per un ritorno in Portogallo, anche Nicolò Savona ha attirato parecchie squadre dopo la sua prima stagione in prima squadra.

Sul ragazzo di ventidue anni si è fiondato il Newcastle che potrebbe offrire ai bianconeri una cifra vicina o addirittura superiore ai 20 milioni che aiuterebbe non poco le casse della squadra e la possibilità di affondare sull’esterno inglese che proprio per quella cifra verrà fatto partire.

In caso di cessione di uno degli ultimi prodotti della Next Gen la dirigenza bianconera proverebbe ad andare su un giocatore seguito da diverse squadre, anche italiane, e che ha espresso la volontà di lasciare la sua squadra per affrontare un’esperienza di maggiore livello.

Si tratta di Arnau Martinez, terzino destro classe 2003 spagnolo che gioca nel Girona che nelle ultime due stagioni si è saputo mettere in mostra sia per il lavoro sulla fascia che per l’adattabilità come braccetto di destra in una difesa a 3, il suo costo sarebbe inferiore alla cessione di Savona visto che con massimo 15 milioni può essere acquistato.