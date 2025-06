Il calciomercato Juventus è molto vicino a chiudere l'arrivo di Jonathan David nel frattempo Timothy Weah e Samuel Mbangula salutano e volano in Inghilterra

Calciomercato Juventus News: Jonathan David si avvicina

Mentre la squadra è occupata a giocare il Mondiale per Club, dove sta mettendo in scena prestazioni super, la dirigenza lavora per preparare la rosa nella prossima stagione che perderà alcuni prestiti importanti e che soprattutto dovrà essere adattata al modulo adottato da Igor Tudor che è stato confermato anche per la prossima stagione.

Il calciomercato Juventus però apre le sue operazioni con una cessione che va a snellire la rosa soprattutto in un reparto, quello offensivo, dove la concorrenza è già troppa e si vuole aggiungere anche un altro calciatore.

In questi giorni infatti i bianconeri stanno cercando di accelerare per chiudere la trattativa per un obiettivo di diverse importanti squadre europee che si libererà a parametro zero dalla sua squadra dopo un’ottima stagione, si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che ha chiuso l’anno con 16 gol e 5 assist in 32 partite giocate in Ligue 1.

Il giocatore è un obiettivo di Inter, Napoli e di diverse squadre inglesi ma la Juventus sembra pronta ad assecondare le sue richieste e ad offrirgli un ruolo da titolarissimo nel 3-4-2-1 di Tudor in coppia con Yildiz dietro la punta o come attaccante di riferimento.

Calciomercato Juventus News: Timothy Weah e Samuel Mbangula pronti per la Premier League

Per accogliere il canadese però il calciomercato Juventus ha dovuto fare spazio a livello di monte ingaggi e di giocatori nel suo ruolo e per questo ha concluso la trattativa con il Nottingham Forest per la cessione di due suoi giocatori, che andranno a aiutare gli inglesi nella loro esperienza in Conference League.

Il primo dei due giocatori che lasceranno i bianconeri è Timothy Weah, il venticinquenne esterno statunitense verrà valutato 14 milioni e lascerà dopo la migliore stagione da quando è arrivato in Italia nella quale ha giocato 30 partite, segnato 5 gol e fornito 3 assist.

Il secondo giocatore a lasciare sarà invece Samuel Mbangula la cui valutazione sarà di 8 milioni che varranno come piena plusvalenza visto che il classe 2004 belga è un prodotto della Juventus Next Gen che ha esordito quest’anno grazie a Thiago Motta e alla fine dell’anno collezionato 23 presenze con 3 gol e 4 assist.

Così facendo i bianconeri libereranno lo spazio per possibili nuovi acquisti e per valorizzare giocatori come Savona sulla fascia destra o come Nico Gonzalez e Koopmeiners nel ruolo di trequartista in coppia con il sicuro titolare Yildiz.