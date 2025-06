CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MBANGULA IN USCITA

Il calciomercato Juventus sta cercando di fare cassa per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Il tecnico di Spalato ha rinnovato fino al 2027, prolungando il proprio contratto dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League.

I bianconeri hanno bisogno di cessioni per creare una sorta di tesoretto per arrivare in primis al centravanti , grande sogno della società piemontese. Uno dei giocatori che potrebbero essere ceduti per rifinanziare il calciomercato è Samuel Mbangula.

Il belga, secondo il Corriere dello Sport, è stato acquistato dall’Anderlecht nel 2020 e ha giocato nel Settore Giovanili della Vecchia Signora per re anni. Dopodiché è stato promosso in Next Gen prima di diventare un elemento della rosa della Prima Squadra.

Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A e Liga: la Juve vuole cogliere la palla al balzo e cedere il giocatore. La cifra che la società piemontese chiede è di 15/20 milioni di euro, un prezzo che permetterebbe una maxi-plusvalenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAPRILE PER PERIN

Il calciomercato Juventus cerca anche di farsi trovare preparata in porta. Di Gregorio ha richieste, ma Tudor punta molto sull’ex Monza e dunque è da considerarsi a tutti gli effetti incedibile e perno fondamentale della squadra bianconera.

Il secondo portiere è Perin, a cui sta cominciando a stare stretto il ruolo di riserva. Diverse squadre lo puntano come ad esempio il Torino, in caso di cessione di Milinkovic-Savic, e il Milan se dovesse cedere l’attuale estremo difensore Mike Maignan.

Come detto, la Juventus dovrà correre ai ripari e il nome più quotato per sostituire l’ex Pescara è Caprile. Di proprietà del Napoli in prestito al Cagliari, potrebbe diventare lui la riserva dell’esterno difensore del Monza.

